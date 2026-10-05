Puente Magueyes, obra que rescata el gobierno de Américo

Mainero, Tamaulipas.- El gobierno de Américo Villarreal Anaya continúa con la visión transformadora al rescatar otra obra abandonada por administraciones anteriores al anunciar el rescate del Puente Magueyes ubicado en el municipio de Mainero.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, avaló lo dicho por el gobernador al indicar que en primera instancia se licitará el proyecto en este año para concluir el puente en 2027.

“Este puente se comenzó a construir en el 2016, pero detuvieron los trabajos en el 2017, quedando abandonado el proyecto, sin embargo, con la visión del doctor Américo esta obra como otras ya terminadas se ha rescatado y hoy son una realidad para beneficio de las y los tamaulipecos”, refirió el funcionario.

Subrayó que la estructura del puente se conservará y de ahí se construirán accesos laterales, un cruce por debajo y se interconectará con el camino para que la gente del poblado pueda cruzar con seguridad.

Agregó que este tramo es federal y destacó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentra rehabilitando las carreteras que son de su jurisdicción.