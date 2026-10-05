Impulsan productividad citrícola con entrega de fertilizante

Güémez, Tamaulipas. —El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, realizó la entrega de 77.45 toneladas de fertilizante a productores de los municipios de Güémez e Hidalgo, lo anterior con el propósito de fortalecer la productividad del campo tamaulipeco y respaldar a quienes se dedican a la actividad citrícola.

En el ejido El Roble, municipio de Güémez, el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Eliseo Camacho Nieto, realizó, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, la entrega de 3 mil 098 sacos de fertilizante a 241 productores citrícolas del sector social.

Esta acción se lleva a cabo como parte del Programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026, Componente I: Apoyos con insumos y material vegetativo para la producción primaria agrícola, en el concepto de Insumos directos (Fertilizante).

Durante el acto, Camacho Nieto destacó la importancia de la coordinación entre los gobiernos municipales, estatal y federal para hacer llegar apoyos que contribuyan directamente al fortalecimiento de las actividades productivas del campo.

“Al final del día, el objetivo es trabajar por los productores, por los hombres y mujeres que se dedican al campo y que hacen posible esta gran actividad”, señaló.

Asimismo, resaltó que las lluvias registradas en distintas regiones del estado representan un apoyo importante para las actividades agrícolas y el desarrollo de las huertas, por lo que exhortó a los productores a aprovechar el fertilizante y aplicarlo en tiempo y forma, de acuerdo con las recomendaciones técnicas.

El subsecretario también destacó el trabajo que realizan los extensionistas agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, quienes brindan capacitación y acompañamiento técnico a los productores.

“Sabemos que el extensionismo estará apoyando a los productores para que tengan los conocimientos necesarios y puedan conocer los mejores implementos, los mejores insumos y fertilizantes; siempre hay algo nuevo que aprender”, expresó.

Por su parte, el presidente municipal de Güémez, José Lorenzo Morales Amado, agradeció al Gobierno de Tamaulipas por el apoyo destinado a los productores citrícolas y reconoció que la entrega de fertilizante llega en un momento oportuno para el sector.

“Agradecemos al Gobierno de Tamaulipas por el apoyo que nos hace llegar. Esta ayuda llega en el momento más apropiado para nosotros los citricultores y, sin duda, viene a contribuir en la economía de cada uno de los productores”, afirmó.

De esta manera, refirió que el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de continuar impulsando al sector rural mediante la entrega de insumos, capacitación y asistencia técnica, contribuyendo a mejorar las condiciones productivas y económicas de las familias que dependen de las actividades agrícolas en la entidad.

Durante el acto de entrega también estuvieron presentes Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; Rolando Sánchez Martínez, secretario de la Asociación de Citricultores de Güémez; Aristeo Hernández Rodríguez, comisariado del ejido El Roble, así como productores beneficiados con el programa de fertilizante.