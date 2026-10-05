Garantiza SSPT derecho a la identidad de la niñez en CEDES Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 05 de 2026.- Reafirmando el compromiso de proteger los derechos de la niñez, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa llevó a cabo el registro oficial de dos menores de edad, hijos de Personas Privadas de la Libertad (PPLs) que actualmente se encuentran en este centro penitenciario.

La acción se realizó con el propósito de garantizar el derecho a la identidad de niñas y niños, atendiendo como prioridad el interés superior de la niñez. Al ser registrados, se les otorgó una identidad legal que incluye nombre, nacionalidad y filiación familiar, lo que les abre el acceso a servicios esenciales como salud, educación y seguridad social.

Este procedimiento fue posible gracias a la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el personal del Registro Civil, quienes trabajan de manera conjunta para asegurar que cada menor cuente con las condiciones jurídicas necesarias para su desarrollo pleno.

Con estas acciones, la SSPT refrenda su compromiso de impulsar programas que fortalezcan la reinserción social y la protección integral de las familias, promoviendo un entorno más humano, seguro y orientado al respeto de los derechos fundamentales.