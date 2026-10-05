Crecimiento e inversión impulsan la transformación de Tamaulipas

– La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, resaltó el crecimiento, los proyectos de inversión y el financiamiento para las MiPyMEs.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 05 de 2026.- Durante la conmemoración de los Cuatro años de transformación encabezados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó los avances económicos alcanzados en Tamaulipas.

El estado registró un crecimiento de 5.3 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con cifras oficiales, resultado que refleja el dinamismo de su actividad productiva y las condiciones para atraer inversión y generar nuevas oportunidades.

La secretaria señaló que Tamaulipas cuenta con más de 175 proyectos de inversión confirmados, con una inversión superior a 21 mil millones de dólares y alrededor de 62 mil empleos asociados.

Como parte de la estrategia de integración industrial, avanzan los clústeres Eléctrico-Electrónico, en Reynosa; Automotriz, en Matamoros; y Energía, en el sur del estado. También se trabaja en la conformación de los clústeres de Tecnologías de la Información, en Ciudad Victoria, y Agroindustrial, en El Mante.

Cantú Deándar destacó que las MiPyMEs también forman parte de esta dinámica económica, con acceso a una bolsa histórica de más de 2 mil millones de pesos en financiamiento para impulsar sus negocios y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Estos avances reflejan una visión humanista del desarrollo que se traduce en inversión, empleo y nuevas oportunidades y, sobre todo, en mayor bienestar para las familias tamaulipecas.