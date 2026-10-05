Continúa Secretaría de las Mujeres con capacitaciones para promover la igualdad y prevenir las violencias en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 05 de 2026.- Durante septiembre, la Secretaría de las Mujeres realizó capacitaciones en materia de prevención de las violencias e igualdad de género, beneficiando a mil 228 personas, informó la titular de la dependencia, Marcia Benavides Villafranca.

Las actividades estuvieron dirigidas a madres y padres de familia, estudiantes, personal educativo y sociedad civil, así como a servidoras y servidores públicos de distintas dependencias estatales.

Benavides Villafranca comentó que las capacitaciones se llevaron a cabo en los jardines de niños Emilia Sierra Bustamante y Juan Escutia; las preparatorias Ing. Marte R. Gómez y Carlos Adrián Avilés Bortolussi; ICEST; las secundarias Técnica 71, General No. 5 y General No. 8, además del Centro Asistencial Villa Vida Plena.

Agregó que también participaron servidoras y servidores públicos del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, Secretaría de Desarrollo Energético, Instancias Municipales de las Mujeres, Congreso del Estado, Secretaría General de Gobierno, Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Instituto de la Juventud, ITAVU, Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Educación Media Superior e ITIFE.

Entre los temas abordados estuvieron la prevención de la violencia familiar y en el noviazgo, igualdad de género, deconstrucción de masculinidades, prevención del acoso y hostigamiento sexual laboral, políticas de cuidado, perspectiva de género y lenguaje incluyente y no sexista.

Asimismo, señaló que se impartieron 10 pláticas de prevención de la violencia familiar a parejas próximas a contraer unión civil.

Finalmente, la titular de la Secretaría de las Mujeres señaló que el Gobierno de Tamaulipas, a través de esta dependencia, mantiene el trabajo de prevención y promoción de espacios libres de violencia.