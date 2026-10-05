Capacitan  futuros docentes para promover comunidades más saludables

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 05 de 2026.- En el marco del proyecto “Promoción de Estilos de Vida Saludable en Instituciones Formadoras de Docentes”, alrededor de 400 personas, entre docentes, directivos, personal administrativo y estudiantes de escuelas formadoras de docentes, atendieron la jornada de capacitación virtual transmitida desde la Escuela Normal Federal de Educadoras “Maestra Estefanía Castañeda”.

Héctor Manuel Hernández Navarro, Coordinador de Vinculación y Difusión de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS) de la SET, informó que esta estrategia se desarrolla de manera coordinada entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud en la entidad y fue impartida por la Dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable de la dependencia de salud.

Indicó que durante la jornada se generó un espacio de diálogo que permitió escuchar las realidades y necesidades contextuales de las comunidades educativas, al tiempo que se brindaron herramientas de alfabetización en salud orientadas a fortalecer la formación integral de quienes hoy se preparan para convertirse en docentes.

Destacó la importancia de que las y los futuros maestros lleguen a sus centros escolares con una formación integral que les permita cuidar de su propio bienestar y, a su vez, promover estilos de vida saludable entre sus estudiantes, familias y comunidades educativas.

Explicó que el proyecto contempla ocho ejes prioritarios de atención: alimentación; salud socioemocional; actividad física y deportiva; prevención de adicciones; salud visual, bucal y reproductiva; higiene personal y descanso; desarrollo sostenible, e integración con la comunidad.

Señaló que también se avanzó en la identificación de las etapas de implementación del proyecto y se establecieron acuerdos para que las instituciones elaboren su diagnóstico institucional, diagnóstico de hábitos saludables y plan de trabajo institucional, considerando las características y necesidades propias de cada comunidad educativa.

Aseguró que con estas acciones se refrenda el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, de impulsar el desarrollo de las instituciones formadoras para que las y los docentes lleguen a las aulas con las herramientas para la construcción de entornos escolares más saludables y comunidades comprometidas con el bienestar.