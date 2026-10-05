Articulación con Gobierno del Estado beneficia la formación universitaria y el desarrollo científico: rector de la UAT

Ciudad Victoria, Tam.- 5 de octubre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirmó su estrecha colaboración con el Gobierno del Estado, encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, destacando que el clima de seguridad, la certidumbre y el desarrollo que vive la entidad han permitido a la institución alcanzar una cifra histórica de matrícula escolar cercana a los 45 000 estudiantes.

En entrevista, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, resaltó los notables avances de Tamaulipas en materia de seguridad, salud y educación, señalando que la tranquilidad social no solo beneficia a la ciudadanía, sino que genera el entorno necesario para que la Universidad continúe creciendo y redoblando esfuerzos para recibir a cada vez más jóvenes.

“Estamos muy contentos de ver cómo el estado avanza. Hoy la sociedad tiene plena confianza en nosotros y busca ingresar a nuestras aulas. Este crecimiento es posible gracias al trabajo que viene haciendo el gobernador y a que la Universidad se encuentra tranquila”, afirmó el rector.

Asimismo, se resaltó la fuerte visión estratégica del Ejecutivo estatal en proyectos de gran impacto, como el impulso a los litorales, los puertos marítimos, el desarrollo del puerto seco y sectores de gran crecimiento como el turístico, en los cuales la UAT participa activamente desde el ámbito académico y de investigación.

Indicó que, actualmente, la Universidad mantiene una relación de trabajo colaborativa con el 70 % de las secretarías del gabinete estatal, destacando proyectos conjuntos que van de la mano con las dependencias de Desarrollo Económico, Turismo, Contraloría y Desarrollo Rural, beneficiando de manera directa a los estudiantes y al cuerpo de investigadores.

Concluyó que esto ha permitido a la UAT tener un cierre de año sólido en el último trimestre y reiterar su compromiso de seguir trabajando en unidad con el Gobierno del Estado para consolidar los proyectos estratégicos en beneficio de los tamaulipecos durante el próximo 2027.