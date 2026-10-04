Vibran los pueblos mágicos de Tula y Mier con Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

Mier, Tamaulipas.- Octubre 04 de 2026.- Con el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, Tamaulipas vuelve a demostrar que lo tiene todo, en los Pueblos Mágicos de Mier y Tula, y en todo el estado este festival se ha convertido en una verdadera fiesta de identidad, orgullo y hospitalidad que une a propios y visitantes bajo un mismo ritmo.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que “Cada rincón de estos municipios ofrece un plus inigualable, cultura viva, historia que se respira, gastronomía que enamora, artesanías con alma y un sinfín de atractivos que se conjugan para regalar la mejor experiencia posible a quien llega a descubrir la magia de Tamaulipas”.

El arranque oficial fue inolvidable, con el espectáculo “Acordes de Nuestra Tierra” y el contagioso talento de Amenaza Norteña, en Mier el secretario de Turismo, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, inauguró el Festival, acompañado de la presidenta municipal Adriana Hinojosa Ibáñez.

Las y los asistentes no solo disfrutaron del espectáculo: lo bailaron, lo sintieron y lo hicieron suyo, en un hermoso pueblo que siempre recibe a todos con los brazos abiertos, en cualquier época del año.

De la misma manera, en Tula, cuna de la Cuera Tamaulipeca, locales y visitantes se suman a la fiesta sin costo alguno, ya que todos los espectáculos del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano son completamente gratuitos en los 43 municipios de la entidad.

Es una invitación abierta a vivir Tamaulipas, porque cuando un estado abre sus puertas con generosidad y talento, el resultado es inevitable: un festival que no solo se celebra se siente, se vive y se lleva en el alma, con lo que Tamaulipas seguro te enamora.