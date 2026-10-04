Reconoce Héctor Joel Villegas el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad durante cuatro años de transformación en Tamaulipas         

Río Bravo, Tamaulipas.- Octubre 04 de 2026.- En el marco de la presentación de los informes municipales “Cuatro años transformando Río Bravo”, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno como un elemento fundamental para avanzar en el desarrollo de los municipios y generar mejores condiciones de bienestar para las familias tamaulipecas.

Durante su intervención en el municipio de Río Bravo, donde brindó las palabras de bienvenida al gobernador Américo Villarreal Anaya, expresó su satisfacción por regresar a esta región del estado y reconoció la identidad, el esfuerzo y la calidad humana de las familias riobravenses.

Ante autoridades estatales y municipales, representantes de los distintos sectores de la sociedad y habitantes de Río Bravo, Villegas González señaló que cada municipio de Tamaulipas posee características y fortalezas que lo hacen especial, y destacó particularmente la contribución de las familias riobravenses al crecimiento y desarrollo de esta región.

Subrayó que los avances alcanzados durante estos cuatro años son resultado del trabajo conjunto y de la participación de la sociedad, al tiempo que reconoció la presencia de presidentas y presidentes municipales, integrantes del gabinete estatal, legisladoras y legisladores, representantes de la Mesa de Paz y sociedad civil que acudieron a este encuentro.

En este contexto, destacó el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y reconoció su compromiso permanente con Tamaulipas, señalando que durante los primeros cuatro años de su administración ha mantenido una visión cercana a las necesidades de las comunidades y una disposición permanente para escuchar y atender a las familias de los 43 municipios.

El funcionario estatal resaltó también que el gobernador ha acompañado los informes municipales de las y los alcaldes, como parte de una dinámica de cercanía institucional y reconocimiento al trabajo que realizan los gobiernos locales. Señaló que este ejercicio permitió conocer de manera directa las necesidades, avances y resultados de cada municipio.

Villegas González agradeció al mandatario estatal por su presencia en Río Bravo y por elegir este municipio para cerrar este recorrido por los informes municipales, destacando que su presencia representa una muestra de cercanía y respaldo a las familias de esta región.

Asimismo, hizo referencia a las condiciones climatológicas que se registraron durante los días previos y que llevaron a modificar el lugar previsto originalmente para el evento, destacando que las lluvias representan un beneficio para el estado y, al mismo tiempo, requieren mantener las medidas preventivas correspondientes para proteger a la población.

Finalmente, el secretario general de Gobierno expresó su agradecimiento al Gobernador por visitar nuevamente este municipio y afirmó que las familias lo reciben con afecto y reconocimiento, reiterando que Río Bravo es parte de Tamaulipas y una casa abierta para todas y todos los tamaulipecos.