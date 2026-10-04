POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Los efectos del “Cordonazo de San Francisco”

Puntual a la tradición y a los pronósticos climatológicos, este 4 de octubre hizo presencia “El Cordonazo de San Francisco”, nombre que se le otorga al fenómeno meteorológico intertropical que llega del hemisferio norte, acompañado de lluvias, vientos y tormentas eléctricas que ocurre entre los meses de septiembre y octubre en países del Caribe.

Así lo describe la Wikipedia, pero la voz popular lo tiene agendado, lo tiene en mente, sin embargo, existe cierta incredulidad de algunos grupos sociales, fue el caso de los organizadores de la Carrera 5K “Soy Poderosa” en Matamoros, que eligieron precisamente esa fecha para un evento que tuvo que suspenderse por la presencia de las torrenciales lluvias.

Lo positivo, es que, el personal del Ayuntamiento y el propio alcalde Beto Granados, que acudieron a la cita a las 6:30 horas, en la plaza Hidalgo para presenciar la competencia, fue muy oportuna porque, suspendida la competencia, se abocaron a resolver la problemática del momento.

El alcalde Granados, que iba a presidir la carrera, en su lugar, se incorporó a la supervisión de las operaciones de limpieza y desazolve del sistema de alcantarillado, que se desarrollaron durante toda la noche y la madrugada en diferentes puntos de la ciudad, como medida preventiva para asegurar el flujo normal de los recursos pluviales que generaron las abundantes lluvias, prevenir los encharcamientos en las zonas habitacionales y las vialidades de la ciudad.

Se trabajó durante toda la noche y la madrugada, atendiendo de manera responsable las necesidades originadas por los aguaceros.

SIN PROBLEMAS, PERO COLAPSÓ EL TECHO DEL CENTRO DE SALUD.- Aquí en el centro del estado, particularmente la capital, donde no son frecuentes las precipitaciones pluviales, Usted ya lo sabe, tuvimos lluvias ligeras y un domingo agradable, sin sol, aunque hubo algunas afectaciones en infraestructura, fue el caso del techo del Centro de Salud, donde se desprendieron plafones y parte de la estructura en la sala de espera, pero sin reportes de personas afectadas.

Hubo encharcamientos severos dado lo insuficiente de los drenes pluviales que colapsaron, algunas vías sufrieron de inundación, fue el caso de la calle Michoacán, el boulevard Fidel Velázquez, la Av. República de México, entre otras. Como ocurre cada que llueve, no faltó el caos vial, uno que otro vehículo varado, por el incremento de calles llenas de agua, la generación de embotellamientos. Al parecer no hubo ningún incidente, sobre todo en peatones que cruzan por vados y desniveles, lo cual es sumamente riesgoso.

MÁS DE 24 MIL MDP IMPULSAN EL DESARROLLO DE TAMAULIPAS. – El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, construye un mejor Tamaulipas con obras y acciones que impulsan el desarrollo y mejora la calidad de vida de sus habitantes. Para el efecto ha invertido 24 mil 070 millones de pesos en infraestructura estatal, el periodo que va de octubre de 2022 a septiembre del presente 2026. Y lo ha hecho con contratistas locales y tomando en cuenta la mejora de servicios y conectividad de los 43 municipios.

La inversión antes citada se hizo a través de mil 520 contratos, adjudicados a empresas de Tamaulipas en un 95 por ciento; los proyectos fueron distribuidos entre los 43 municipios de la entidad.

Entre las obras más destacadas existe un proyecto clave de conectividad para el altiplano y el sur del estado; también figura la planta potabilizadora de la Presa Vicente Guerrero, que fue diseñada para generar un suministro de mil 500 litros por segundo a Cd. Victoria, respaldando así, la segunda línea del acueducto.

En el ramo de infraestructura de Salud y Justicia, se ha incluido la construcción del nuevo Hospital de Ciudad Madero y la Ciudad Judicial; en Seguridad y Desarrollo, figuran la instalación de Estaciones Seguras a lo largo de la carretera de la frontera, asi como los trabajos preliminares para el Puerto del Norte en Matamoros.

LO QUE LE DEJÓ LA LLUVIA AL ALCALDE GATTÁS. – El alcalde Lalo Gattás se abocó a supervisar el estado que guarda el sistema vía, con la aparición de nuevos baches, socavones y zanjas, porque el agua en estos casos levanta el pavimento, sobre todo el deteriorado por el tiempo o de mala calidad, arrastra los rellenos provisionales de obras y en ocasiones deja al descubierto zanjas, algunas profundas con todo lo que representa en peligro.

Así que el edil, puso manos a la obra, instruyendo a realizar lo conducente, con señalización porque las condiciones no son las apropiadas para proceder a la reparación inmediata.

Las zanjas profundas en la colonia Azteca, incluso en la propia calle Carrera Torres, al quedar cubiertas por el agua, son una trampa para vehículos, incluso peatones. Agregue usted las aguas negras que brotan por el alcantarillado que está congestionado, una amenaza para la salud pública. En fin, el municipio victorense actuó de inmediato, acordonando los lugares de riesgo, incluso instalando vigilancia en puntos críticos, pero que son el paso necesario de los ciudadanos.

FAC. DE DERECHO VICTORIA EN RUTA HACIA LA EXCELENCIA. – Con un camino claro hacia la mejora continua y el bienestar de la comunidad estudiantil, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la UAT, proyecta un crecimiento orientado al fortalecimiento educativo y la modernización de sus instalaciones, asimismo, elevar la calidad de sus programas académicos.

La Fac. de Derecho alinea su dinámica de trabajo a la visión de desarrollo y sentido humano que impulsa el rector de la Universidad, Dámaso Anaya Alvarado, que garantiza espacios dignos, infraestructura de vanguardia y sobre todo, una oferta académica integrada a las exigencias actuales del entorno social y productivo, asi lo confirmó el Lic. Edy Izaguirre Treviño.

El director del plantel universitario, quien ha sido elegido para continuar un nuevo período al frente de la institución, resaltó que se buscará consolidar los avances alcanzados y proyectar a la comunidad universitaria hacia nuevos niveles de excelencia académica.

El director Izaguirre expresó que, durante su primer periodo de gestión, y con el respaldo estratégico del rector Dámaso Anaya, se ejecutaron más de 31 acciones que transformaron el entorno universitario. Entre los avances destacan el mejoramiento integral de aulas con climatización, proyectores y mobiliario.

Otras acciones son, la construcción en una primera etapa del edificio para la Licenciatura en Negocios, dos nuevas aulas destinadas a posgrado, la renovación del auditorio y espacios de esparcimiento con áreas de estudio al aire libre con conectividad. Además de la remodelación de otras áreas para las cuatro carreras, la cafetería y renovación de la fachada principal con murales artísticos, y la instalación de la emblemática escultura del Búho, consolidando la identidad universitaria