Más de 24 mil MDP en obra pública para Tamaulipas

-Se ha transformado el estado reduciendo distancias, tiempos, garantizando servicios y abriendo oportunidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2026.- La Secretaría de Obras Públicas (SOP) informó que durante los primeros 4 años del Gobierno del Estado encabezado por Américo Villarreal Anaya se han invertido más de 24 mil millones de pesos, distribuidos en los 43 municipios de Tamaulipas.

El Secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que, gracias a la visión del gobernador, con obra pública se ha transformado el estado reduciendo distancias, tiempos, garantizando servicios y abriendo oportunidades.

“Desde octubre del 2022 a septiembre de este 2026 hemos ejecutado alrededor de 24 mil 70 millones de pesos en obra pública estatal con más de 1,520 contratos que han sido adjudicados a un 95 por ciento de empresas tamaulipecas, generando desarrollo económico en cada una de las regiones de la entidad”, refirió el titular de la SOP.

Subrayó como obras más destacadas durante estos 4 años transformando Tamaulipas, la carretera Mante-Ocampo-Tula, el Hospital Madero, la Planta Potabilizadora de la Presa Vicente Guerrero que alimentará la Segunda Línea del Acueducto, la Ciudad Judicial, las Estaciones Seguras en toda la frontera del estado, el Museo Interpretativo de la Tortuga Lora, el Puerto del Norte en Matamoros, además del mantenimiento y conservación de las carreteras en todo Tamaulipas, así como el fortalecimiento en infraestructura educativa, deportiva y social.

Destacó que, con todo este trabajo, se está llevando desarrollo en cada una de las regiones del estado, y agregó que, en los dos próximos años de esta administración estatal, aún vienen grandes obras.

“El objetivo de una obra es mejorar la calidad de vida de las personas y esa es la transformación que hoy se vive en los 43 municipios de Tamaulipas”, concluyó el secretario.