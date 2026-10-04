En Río Bravo, Américo refrenda que la transformación se construye con unidad y trabajo colaborativo

-El gobernador destacó la cercanía con las y los tamaulipecos al concluir su recorrido por los 43 municipios

Río Bravo, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que por encima de cualquier diferencia está Tamaulipas y eso es gobernar con responsabilidad y humanismo, a la vez que reiteró que en Río Bravo, como en todo Tamaulipas, se impulsa una transformación que pone en el centro del bienestar a las personas.

“No creemos en el aislamiento, en la confrontación estéril ni en el uso partidista de las necesidades de la gente. Creemos en un espíritu colaborativo y respetuoso en la planeación y en la suma de capacidades”, expresó el gobernador durante el evento “4 Años Transformando Río Bravo”.

Al cerrar con broche de oro su histórico recorrido que lo llevó a territorio por los 43 municipios del estado y ante la presencia de senadores, diputados y diputadas federales y locales y la mayoría de las y los presidentes municipales, además de todo el gabinete estatal, integrantes de la Mesa Paz y representantes de organismos empresariales y de la sociedad civil de Río Bravo, de este municipio que también forma parte de la frontera grande de Tamaulipas, Américo Villarreal destacó que esta gira fue un ejercicio de cercanía, que le permitió saludar a las y los tamaulipecos, tocarlos, verlos a los ojos y recoger sus demandas.

“Fue un ejercicio de cercanía y confirmamos que Tamaulipas es diverso, pero comparte una misma voluntad de salir adelante. Comprobamos que todas y todos servimos al mismo pueblo y que las diferencias dejan de ser obstáculos y se convierten en capacidad para dialogar y resolver”, expresó.

Mencionó que aunque fue último de los municipios que visitó, Río Bravo es el crisol de lo que está pasando en Tamaulipas, porque aquí están representadas todas las fuerzas y todos los entusiasmos para poder seguir avanzando en este nuevo modelo del humanismo mexicano y eso habla de la unidad y la oportunidad de estar trabajando juntos.

El gobernador recordó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 1 de octubre, cuando se refirió a lo imprescindible que es consolidar la democracia y mantenerse firmes en el horizonte, porque como sucedió en cada una de las grandes transformaciones, dijo, hay quienes pugnan por desmantelar su defensa.

“Son minorías, pero existen y siguen buscando el regreso de privilegios para unos cuantos. Lo vemos todos los días con su narrativa de odio, de mentiras, de miedos infundados, de fake news, pero desde aquí les decimos: nosotros estamos con la transformación, donde hay esperanza, y como decíamos hace un momento, el que resiste, persiste. Nosotros abrazamos porque transformamos”, dijo.

Afirmó que Río Bravo no es una población exenta, sino que también está presente todos los días en las decisiones del gobernador del estado, por lo que durante los últimos cuatro años, la inversión estatal y federal aplicada en este municipio supera los 3 mil 600 millones de pesos, sumando recursos estatales estratégicos en obra pública y los programas federales para el bienestar.

Expresó que los apoyos directos de los Programas de Bienestar llegan a 24 mil 170 riobravenses, lo que equivale a 876 millones de pesos anuales, mientras que la obra pública estatal suma cerca de 315 millones de pesos, con acciones en vialidades, infraestructura educativa, obras hidráulicas, la recuperación de espacios públicos e instalaciones deportivas, obra hidráulica y saneamiento.

Indicó que en inversión social suman en Río Bravo 258 millones de pesos que se han destinado a programas estatales estratégicos, los cuales refuerzan las políticas alimentarias, la oferta y la calidad de la educación pública y el apoyo a la reconstrucción del tejido social.

También se respalda con créditos, microcrédito y apoyo para emprendedores, así como a pequeñas y medianas empresas, y se impulsa la histórica vocación agropecuaria de Río Bravo, canalizando 23 millones de pesos a programas estatales de desarrollo rural con acciones para apoyar la comercialización de los productos que aquí se generan.

“Nuestro compromiso es seguir generando condiciones para que este municipio tenga mejores servicios, infraestructuras, seguridad y oportunidades para producir y crecer, y que todo esto se proyecte en el bienestar general de la población”.

Ante el entusiasmo de todas y todos los presentes que coreaban “¡gobernador, gobernador!”, Américo Villarreal convocó a renovar la esperanza en lo que viene y en lo que es posible obtener en el futuro inmediato y en el largo plazo. “Hemos sembrado en tierra fértil, algunos resultados los hemos cosechado ya”.

“Continuemos con esta fórmula de trabajo colaborativo, México, Tamaulipas y en este municipio de Río Bravo para acrecentar esta visión humanista, para garantizar derechos sociales, procurar una prosperidad compartida que se distribuya con justicia y con equidad y para dar garantías de seguridad y paz en todo Tamaulipas”, mencionó.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, quien agradeció la presencia del gobernador por haber elegido a Río Bravo para el cierre de este inédito recorrido.

“Porque aquí es su casa, Río Bravo es parte de Tamaulipas y es la casa de ustedes y de todos los presentes, tamaulipecos y tamaulipecas y los que quieran venir a visitarnos. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos, y es un honor estar con el doctor”, expresó.