Realizan en CEDES Victoria la Feria de Atención Integrada

-Servicios de salud en nutrición, vacunación, pruebas de desarrollo infantil, hidratación oral, prevención de infecciones respiratorias agudas y aplicación de cédula de detección oportuna de cáncer

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2026.- Con base en el Interés Superior de la Niñez (ISN), seis menores de edad que residen con sus madres en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria recibieron servicios gratuitos de salud a través de la “Feria de Atención Integrada”, programa del Distrito de Salud para el Bienestar Uno.

Esta jornada benefició a una niña y cinco niños de hasta tres años de edad, así como a una mujer embarazada, quienes recibieron atención profesional de nutrición, vacunación, pruebas de desarrollo infantil, hidratación oral, prevención de infecciones respiratorias agudas y aplicación de cédula de detección oportuna de cáncer.

‘’Estas acciones representan mucho más que una jornada de salud, son una muestra de solidaridad y compromiso con el bienestar de la niñez’’, manifestó la subdirectora del CEDES Victoria, Perla Escamilla Niño.

Siguiendo la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, personal del Distrito de Salud para el Bienestar Uno con sede en Victoria entregó donativos consistentes en artículos de higiene infantil, prendas de vestir y juguetes.

El enfoque interinstitucional implementado por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) garantiza el respeto a los derechos humanos de personas privadas de la libertad (PPLs) y el bienestar en la primera infancia en los CEDES de la entidad, impulsando la reinserción social.