Instalan SIPINNA en Matamoros, la Comisión para la Primera Infancia y contra todas las formas de violencia

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2026.- La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes constituye una responsabilidad permanente de las instituciones y requiere de acciones coordinadas que permitan atender sus necesidades y garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo integral.

Bajo esta visión, se fortalecen los mecanismos de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno para impulsar políticas públicas enfocadas en su bienestar y protección.

La secretaria ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, y el presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, encabezaron los trabajos para la integración de la Comisión para la Primera Infancia y de la Comisión para Poner Fin a Todas las Formas de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes del SIPINNA Municipal de Matamoros, con el propósito de fortalecer las acciones institucionales orientadas a la protección integral de sus derechos.

Durante el acto, se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades e instituciones para colocar en el centro de las políticas públicas el interés superior de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo las acciones de prevención, atención y protección.

Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas, destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene un firme compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsando políticas públicas que permitan garantizar su bienestar, desarrollo integral y pleno ejercicio de sus derechos.

Señaló que desde el Gobierno de Tamaulipas se trabaja para fortalecer las instituciones y generar condiciones que permitan atender de manera integral las necesidades de la primera infancia, así como prevenir y atender cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, mediante la suma de esfuerzos entre autoridades y sociedad.

Por su parte, el presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, señaló que la protección de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida, por lo que la integración de estas comisiones permitirá sumar capacidades y fortalecer las acciones encaminadas a generar entornos seguros y mejores condiciones para su desarrollo.

La Comisión para la Primera Infancia permitirá fortalecer las acciones dirigidas a niñas y niños durante sus primeros años de vida, promoviendo condiciones que favorezcan su desarrollo integral, bienestar y pleno ejercicio de sus derechos.

En tanto, la Comisión para Poner Fin a Todas las Formas de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes contribuirá a fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección frente a cualquier forma de violencia, impulsando entornos seguros, protectores y libres de violencia.

Con la integración de ambas comisiones, el SIPINNA Tamaulipas y el SIPINNA Municipal de Matamoros refrendan su compromiso de fortalecer la colaboración institucional y sumar esfuerzos para construir políticas públicas que permitan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y generar mejores condiciones para su crecimiento y desarrollo.

En el acto también estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Municipal, Anita Liceaga de Granados, y la secretaria ejecutiva del SIPINNA Municipal, Mayra Flores Lucio.