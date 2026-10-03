Inauguró Héctor Joel Villegas González el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano en Río Bravo

Río Bravo, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2026.- La cultura y las artes son una expresión viva de la identidad de los pueblos y un espacio que permite fortalecer los vínculos entre las comunidades. Con esta visión, el Gobierno de Tamaulipas impulsa espacios que acercan las expresiones artísticas a las familias y promueven la inclusión, la convivencia y el bienestar social.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, presidió la ceremonia de inauguración de la XXXIII edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, en el municipio de Río Bravo, dando inicio a una celebración que durante diez días llevará música, danza, teatro, ópera y diversas expresiones artísticas a distintos municipios del estado.

Durante la ceremonia inaugural, el secretario general de Gobierno destacó que este Festival se ha consolidado como un referente de la cultura tamaulipeca y que, bajo la visión del Gobierno Humanista que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, representa una política pública orientada al desarrollo cultural, la inclusión y el bienestar de las comunidades.

Villegas González señaló que, después de fortalecer el año pasado la presencia del Festival en los 43 municipios de Tamaulipas, durante 2026 se da continuidad a este propósito con una programación que contempla más de 300 presentaciones y acciones culturales, con la participación de más de mil 200 artistas.

Destacó que generar procesos para el desarrollo cultural significa crear espacios para encontrarse, convivir y reconocerse, además de fortalecer la participación de las comunidades, abrir oportunidades para las y los artistas e impulsar la creatividad.

La programación de esta edición contempla música, danza, teatro, ópera, jazz, rock, expresiones tradicionales y propuestas contemporáneas, con actividades gratuitas para públicos diversos y la participación de artistas provenientes de distintas regiones de México y otros lugares del mundo.

Asimismo, resaltó que el Festival representa una importante plataforma para el talento tamaulipeco, al integrar 49 propuestas de artistas del estado, quienes aportan su creatividad y diversidad a esta celebración cultural.

El funcionario estatal subrayó que el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano va más allá de una serie de espectáculos, al convertirse en un espacio de inclusión, participación y encuentro que contribuye a fortalecer la identidad, impulsar el desarrollo cultural y generar bienestar en las comunidades. Añadió que estas actividades también favorecen la economía local, al generar oportunidades para artesanas, artesanos y pequeños empresarios de las distintas regiones.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, agradeció al Gobierno Municipal, a las instituciones que hacen posible esta celebración, a las y los artistas participantes y, de manera especial, a las familias riobravenses, cuya participación y entusiasmo dan sentido a esta fiesta cultural.

Finalmente, hizo un llamado a las familias tamaulipecas a disfrutar y hacer suyo este Festival, participando en las distintas actividades y expresiones artísticas preparadas para esta edición.

Destacó que el desarrollo cultural se construye en comunidad, mediante la participación y el encuentro, y que estos espacios permiten celebrar nuestra identidad, fortalecer nuestras raíces y reconocer aquello que distingue y une a las y los tamaulipecos.