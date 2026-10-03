Inaugura titular de la SSPT la edición 2026 del FICSM en Tula

Tula, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2026.- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, inauguró la edición 2026 del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano (FICSM) en el municipio de Tula.

Desde hace 33 años, el FICSM reúne a artistas de talla internacional en Tamaulipas, acercando una amplia oferta cultural a cada rincón de la entidad.

En su discurso inaugural, el secretario de Seguridad Pública destacó la importancia del arte y la cultura en la construcción de comunidades más seguras, unidas y con mayor sentido de pertenencia.

“El festival representa un momento único para reconocernos como tamaulipecos más allá de la diversidad de nuestras regiones. Ese es el espíritu que impulsa el gobierno de Tamaulipas”, manifestó.

Por ello, invitó a la población tamaulipeca a disfrutar de la cartelera del FICSM que a partir de hoy y hasta el 11 de octubre del presente año, ofertará en sus distintas sedes.