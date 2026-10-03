Impulsa Secretaría de Economía emprendimiento juvenil

— Ninfa Cantú Deándar dialogó con estudiantes de la UTN y presentó los programas de apoyo para emprendedores

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Octubre 03 de 2026.- La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, agradeció al rector José Antonio Tovar Lara la invitación a la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, donde dialogó con más de 400 estudiantes y presentó los programas estatales de apoyo al emprendimiento.

Estudiantes de Mecatrónica, Inteligencia Artificial, Mantenimiento Industrial, Mercadotecnia y Aduanas participaron con preguntas, compartieron inquietudes y expusieron proyectos que desarrollan como parte de su formación profesional.

Durante la charla, jóvenes emprendedores compartieron cómo, con el acompañamiento de la Secretaría de Economía, transformaron sus ideas en negocios y comenzaron a comercializar sus productos en tiendas departamentales. Sus experiencias despertaron el interés del alumnado por conocer las opciones para iniciar o fortalecer una empresa.

Además, la dependencia instaló dos módulos informativos donde personal especializado orientó a las y los universitarios sobre Hecho en Tamaulipas, Fondo Tamaulipas y las alternativas de capacitación, financiamiento y vinculación con mercados nacionales e internacionales.

Cantú Deándar destacó que el talento, la creatividad y la innovación de la juventud son fortalezas para el desarrollo de Tamaulipas. “Desde el Gobierno del Estado, que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, creemos en ustedes y queremos acompañarlos para que conviertan sus ideas en empresas exitosas”, expresó.

La secretaria invitó a las y los estudiantes a informarse sobre los financiamientos de Fondo Tamaulipas, que ofrecen tasas preferenciales, y las estrategias para promover productos locales y acercarlos a nuevos mercados, incluido el de Texas.

“Quizá entre quienes hoy están aquí se encuentre la persona que construya la próxima gran empresa tamaulipeca. Ese sueño puede comenzar hoy, y nosotros queremos ser sus aliados para hacerlo realidad”, afirmó.

Por su ubicación estratégica y su actividad logística, Nuevo Laredo ofrece oportunidades para que los nuevos emprendimientos crezcan y vinculen sus productos con mercados nacionales e internacionales.

Con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Economía acerca sus programas a jóvenes, emprendedores y MiPyMEs para fortalecer sus proyectos y ampliar sus oportunidades de crecimiento, en beneficio de las familias tamaulipecas.