Fortalece SABG fiscalización y rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya conmemoró cuatro años de trabajo en Tamaulipas a través de un conversatorio con su gabinete, en el que destacó las decisiones que han dado rumbo a un gobierno humano, cercano y honesto.

En este evento estuvo presente Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la entidad, quien compartió la reactivación de los Órganos Internos de Control y Comisarios, en la presente administración estatal, trabajo que da como resultado la prevención, detección y sanción de los procesos en la administración pública estatal.

“A nuestra llegada, la administración traía un precedente de más de 17 mil millones de pesos observado al Gobierno del Estado. Hoy, un gran porcentaje de las auditorías que se le están practicando a esta administración, por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno Federal, ha determinado cero monto observado en las diversas entregas de las cuentas públicas, cuando había el precedente de que las cuentas públicas eran observadas por arriba de los mil millones de pesos”.

La Secretaria Anticorrupción subrayó que esto es el resultado de aquel primero de octubre de 2022, cuando se reactivó desde el primer día de la administración a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya la vigilancia de los gastos, a través de contralores y comisarios en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

“Empezamos el 2023 con una cobertura de muestreo, la revisión del presupuesto del gasto que era del 76 por ciento y cerramos 2025 revisando el 96 por ciento del gasto”, comentó la titular de esta dependencia.

Otro de los logros es el fortalecimiento a la rendición de cuentas, en 2023 sólo el 34 por ciento de los servidores públicos rendían cuentas de su patrimonio. Hoy el 95.87 por ciento de los funcionarios y servidores públicos presenta su declaración patrimonial.

Por tanto, el trabajo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno combina la prevención, la vigilancia, la corrección para cerrar espacios a prácticas desapegadas a la ley, fortaleciendo la confianza ciudadana para que los recursos públicos federales y estatales se destinen a programas y obras en beneficio del pueblo de Tamaulipas, cumpliendo así con una meta de la presente administración estatal, crear un gobierno al servicio del pueblo, como lo marca el objetivo de desarrollo sostenible 16 de la Agenda 2030, que trabaja por la paz, la justicia e instituciones sólidas y el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.