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Convoca INJUVE a la comunidad juvenil a participar en “Inspirarte 2026” para diseñar las estatuillas del Premio Estatal de la Juventud

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 03 de 2026.- El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto de la Juventud (INJUVE), convoca a la comunidad juvenil a formar parte del certamen “Inspirarte 2026”. Esta iniciativa busca reconocer e impulsar el talento local mediante un incentivo económico de 5 mil pesos por cada propuesta ganadora.

La iniciativa se ejecuta de manera articulada entre el titular del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, y el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, con el objetivo principal de galardonar la creatividad e identidad artística del estado, ya que las obras seleccionadas servirán de reconocimiento oficial en el próximo Premio Estatal de la Juventud 2026. En total se premiarán veinte propuestas individuales y originales, seleccionando dos piezas por cada una de las diez temáticas establecidas.

Las áreas de participación abarcan proyectos vinculados a Desarrollo Académico, Cultura y Artes, Igualdad de Género y Diversidad, Apoyo al Campo y Desarrollo Rural, Cuidado del Medio Ambiente, Impulso al Emprendimiento, Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Cultura Política y Democracia Participativa, Ciencia y Tecnología, y Voluntariado y Compromiso Humanista.

La convocatoria está dirigida a jóvenes nacidos en Tamaulipas o con residencia mínima comprobable de tres años en la entidad, divididos en dos categorías: de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. Quienes participen deberán presentar prototipos que no rebasen los 23 cm de altura, 16 cm de ancho y 10 cm de profundidad, elaborados en materiales como madera, metal, resina, mármol, piedra, porcelana, impresión 3D, entre otros.

El periodo de registro y recepción de documentos comenzará el 2 de octubre y concluirá el 28 de octubre a las 23:59 horas. La entrega digital podrá realizarse en línea, mientras que los expedientes físicos se recibirán en días hábiles de 09:00 a 17:00 horas, en las oficinas centrales del INJUVE (piso 18 de la Torre Bicentenario, Ciudad Victoria).

Finalmente, tras el dictamen del Comité Calificador, la lista oficial de ganadores se dará a conocer el 05 de noviembre de 2026. Las personas interesadas podrán consultar la convocatoria completa en: https://tamaulipas.gob.mx/jovenes/wp-content/uploads/sites/19/2026/10/convocatoria-inspirarte-2026.pdf  y realizar su registro en: https://forms.gle/ySEnxigWFvdGUSVg8

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