Realiza STPS Simposio Estatal de la Red CONOCER

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- La realización del Simposio Estatal de Promoción del Proyecto de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE576-23 STPS) de la Red CONOCER reunió a más de 200 asistentes en el Polyforum Ciudad Victoria, con el objetivo de difundir los beneficios del reconocimiento formal de conocimientos, habilidades y destrezas del capital humano, alineándose a los compromisos del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la empleabilidad y la competitividad en la entidad.

Durante el encuentro, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que la certificación de competencias laborales representa una herramienta fundamental para vincular las capacidades de las y los trabajadores con las necesidades actuales del mercado productivo, impulsando el desarrollo social y económico en las distintas regiones de Tamaulipas.

Estas actividades permiten acreditar formalmente conocimientos, habilidades y experiencia laboral, incluso cuando una persona no cuenta con estudios formales relacionados con esa actividad.

El evento contó con la participación de autoridades entre las que destacaron Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, secretaria general del SUTSPET; Emanuel Reséndez Gómez, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral; Luis Roberto Cerda Govea, director de Capacitación y Productividad; Jorge Humberto Hinojosa García, presidente municipal de Casas; Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, presidente municipal de Padilla; Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, titular de la Coordinación de Becas Bienestar; Juan Pablo González Martínez, presidente estatal de CANIRAC y Guillermo Avendaño Vidal, vicepresidente de Desarrollo Económico de CANACO SERVITUR Ciudad Victoria.

Con estas acciones interinstitucionales, la dependencia estatal reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de las y los trabajadores, sumándose activamente a la consolidación del gobierno humanista y de la transformación de Américo Villarreal Anaya.