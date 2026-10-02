POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< A los partidos políticos, ni todo el amor, ni todo el poder

La campaña de los panistas de los estados de Nuevo León y Sinaloa, en lo que consideran defensa de su partido, al rechazar una eventual alianza con el PRI, puede ser de alto valor en el código de honor, de ahí que se asemeja al ritual de suicidio de los samuráis en Japón, y que seguramente usted conoce, el Harakiri.

Hoy en día, ningún partido, incluyendo a Morena, puede tener un triunfo seguro, sin el apoyo de aliados. Si esto ocurre con el partido que tiene la supremacía en el país, que se puede esperar de los institutos políticos opositores.

En esas dos entidades hay bardas pintadas con alusión a la no alianza del PAN con el PRI, además de pancartas y todo lo que se puede hacer circular en redes. Esa fluidez de recursos para manifestar oposición, trasluce un interés subterráneo, lo más probable es que quienes se oponen a la alianza, ya tenían apalabrada o bien encaminada una candidatura, que ahora se ve en riesgo si entra en operación una coalición.

En ese clima, los blanquiazules responsabilizan de los malos resultados en los últimos comicios al Tricolor, tal parece que no han realizado una revisión numérica precisa, y los pronunciamientos son hechos a la ligera, pero también tiene que ver con la operación política de quienes gobiernan esas entidades, aunque en uno de los estados hondea la bandera de Morena y en nuestro vecino del norte, Movimiento Ciudadano.

Una revisión acuciosa les permitiría medir en su exacta dimensión, su peso político real, el del PAN desde luego, pero también con la suma del PRI, que tampoco le va alcanzar para obtener resultados a favor, pero si aliándose con Movimiento Ciudadano, armando una buena estrategia podrían pensar en cuando menos, si no recuperar el control absoluto de la Cámara de Diputados, cerrarle el paso al coloso de Morena, para que no obtenga la Mayoría Calificada, necesaria para cambios constitucionales.

A los partidos políticos: “Ni todo el amor, ni todo el poder”, se requiere equilibrio, es necesario para el debate, y sobre todo para llegar a acuerdos no entreguistas, ni subordinados al Poder Ejecutivo. De eso se trata la División de Poderes.

El apunte final en torno a las alianzas en esas dos entidades, puede usted tomar en cuenta que, en Sinaloa, gobierna Morena, tras la licencia de Rubén Rocha Moya, asumió el mando Graciela Domínguez Nava, en calidad de interina. Mientras que, en Nuevo León la plaza es de Movimiento Ciudadano y al frente del Poder Ejecutivo Estatal, se encuentra Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien, como todo mandatario saliente, debe tener un sucesor de su preferencia, por razones obvias.

MC SE ENVALENTONA: IRÁ SOLO EN LA BOLETA. – Movimiento ciudadano con 6 millones 204 mil 700 votos obtenidos en la elección presidencial de 2025, si bien registra un crecimiento, no es suficiente para pensar en ir sólo, en esos mismos comicios Morena obtuvo 35 millones 924 mil 519 sufragios, mientras que el PAN alcanzó 16 millones 502 mil 697 y el PRI de manera individual logró 5 millones 730 mil 707.

Tratándose de elecciones intermedias las de 2027, es probable que MC quiera ir en soledad, para obtener una valoración real de su mercado, es decir saber con certeza con cuantos votos o simpatizantes cuenta. En fin, la cuestión es que, de ser así, es un gran reto.

DIF TAMAULIPAS, LA PARTE HUMANA DEL GOBIERNO. – El cuatro años del Gobierno de la Transformación, el DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal ha desarrollado acciones que han venido a fortalecer el bienestar de las familias, ampliando las oportunidades de los más necesitados, confirmando la visión de una administración estatal con sentido humanista.

Esta institución sensible a las condiciones difíciles de los adulto mayores o con discapacidad, así como a las necesidades de la niñez y la adolescencia, reporta la entrega de 98.8 millones de desayunos escolares y haber beneficiado a través del programa Lazos del Bienestar a 247 mil personas.

Asimismo, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia que preside la señora María de Villarreal, ha canalizado las acciones de programas y servicios, dirigidos a sectores desprotegidos, que requieren atención prioritaria, mediante acciones de asistencia social, inclusión y desarrollo comunitario en distintos municipios del estado.

Otras acciones a cargo del DIF Tamaulipas, que han alcanzado muy buenos resultados, es la entrega de 98.8 millones de raciones de desayunos calientes que se han llevado a 2 mil 617 escuelas de la entidad, es lo que conocemos popularmente como Desayunos Escolares. Estas y muchas otras acciones con sentido humano, constituye el día a día en el DIF Tamaulipas.

ACTIVAN BRIGADA DE AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN LA UAT. – Inició actividades la cuarta generación de la Brigada Universitaria de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) de la UAT, la cual está encaminada a brindar atención y acompañamiento emocional a quienes lo requiera en la comunidad del campus Victoria.

El propósito de esta brigada, es fortalecer las redes de apoyo comunitario, la contención emocional inmediata y el cuidado integral de la salud mental. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) llevó a cabo la conformación oficial de este programa y se dio apertura al curso de Formación de Brigadistas.

A través de esta capacitación, se dotará a los brigadistas de metodologías estandarizadas, que les permitan intervenir de manera oportuna ante situaciones de emergencia emocional dentro del entorno universitario.

Con esta cuarta generación se consolida una red multidisciplinaria e interinstitucional, integrada por alumnos, docentes, administrativos y colaboradores de diversas dependencias universitarias comprometidos con el bienestar colectivo.