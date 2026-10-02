Premian a ganadoras y ganadores del III Concurso Estatal Transparencia en Corto 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026 .- La Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, entregó reconocimientos a las y los ganadores del III Concurso Estatal Transparencia en Corto 2026.

Este año se contó con el registro de 53 proyectos en las categorías cortometraje (90 segundos) y microvideo (15 segundos), y los ganadores pertenecen a instituciones educativas como ITACE Altamira, el Telebachillerato Comunitario 029, del ejido Santa Librada, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), campus Tampico, y exalumnos de la UAT.

Las y los ganadores de ambas categorías representan a Tamaulipas en el certamen nacional, en su vigésima primera edición, en donde el tema central de este concurso es “Desinformación: Riesgos de la Inteligencia Artificial”.

En cortometraje, las y los ganadores son: “La Ciudad de la Verdad”, tercer lugar: Erick Yusei Yépez Luitin; “La Transferencia”, un proyecto en equipo conformado por: Felipe de Jesús Badillo Ríos, Pablo Emiliano Turrubiates Hernández y Javier Arturo Hernández Navarrete, que obtiene el segundo lugar; y “La democracia no se inventa”, en primer lugar, de Ana Victoria Jiménez Aguirre.

En la categoría microvideo, destacaron: en segundo lugar: Brayan Antonio García Cruz y Jesús Emiliano Ramírez Castillo, con su proyecto “Fue IA”; y en primer lugar: Linda Marisol Martínez Zúñiga, con el tema: “Desinformando la IA”.

En su mensaje, la Secretaria Anticorrupción reconoció el trabajo colaborativo de esta dependencia con el Sistema DIF Tamaulipas, Secretaría de Educación, INJUVE y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, que este año apoyaron a través de talleres de capacitación para la creación de proyectos audiovisuales.

Los resultados de la fase nacional se darán a conocer el próximo 30 de octubre a través de las redes sociales de esta dependencia.

Con estas acciones se fomenta en las nuevas generaciones la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, establecida en el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Américo Villarreal Anaya y alineada con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Crear instituciones sólidas.