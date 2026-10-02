Participa Secretaría de las Mujeres en taller “Mujeres Universitarias Libres de Violencia”

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- Con la finalidad de acercar información de manera directa a las nuevas generaciones y fortalecer las acciones de prevención en el ámbito universitario, como parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de promover entornos más seguros y con perspectiva de género, la secretaria de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, participó en el taller “Mujeres Universitarias Libres de Violencia”.

El evento realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), organizado por la directora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, fue el espacio donde se compartió con estudiantes y asistentes información sobre prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

Agregó que durante este encuentro se abordaron temas relacionados con el conocimiento de los derechos de las mujeres, la identificación de situaciones de violencias y las herramientas disponibles para su atención.

“Todavía hay mujeres que no saben que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y, por eso, seguimos trabajando para acercarles información, atención y acompañamiento, y que sepan que no están solas”, señaló.

Finalmente, destacó la importancia de mantener la colaboración con las universidades para seguir llevando estos temas a las y los jóvenes y fortalecer la prevención de las violencias.