Inaugura SIPINNA Tamaulipas Espacio Amigable y Bebeteca para fortalecer el desarrollo integral de la niñez en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas y la Presidencia Municipal de Matamoros llevaron a cabo la inauguración de un Espacio Amigable con Enfoque de Infancia y una Bebeteca en las instalaciones del CEDIF de este municipio, con el propósito de generar entornos seguros, inclusivos y adecuados que contribuyan al desarrollo integral de niñas y niños.

La inauguración de estos espacios estuvo encabezada por la secretaria ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, y el presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer las acciones de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, destacó que para el gobernador Américo Villarreal Anaya la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es una prioridad, por lo que se impulsan políticas públicas y acciones que permitan generar mejores condiciones para su desarrollo integral. Señaló que estos espacios representan una oportunidad para acompañar a las familias y fortalecer la atención a la primera infancia, colocando siempre el interés superior de niñas y niños en el centro de las acciones institucionales.

El Espacio Amigable con Enfoque de Infancia está diseñado para brindar un entorno que favorezca el bienestar, aprendizaje, desarrollo y participación de niñas y niños, mediante actividades y recursos que contribuyan a garantizar el ejercicio de sus derechos y fortalecer su desarrollo integral.

De manera particular, la Bebeteca está dirigida a niñas y niños de 0 a 3 años de edad, ofreciendo un espacio diseñado para estimular sus capacidades durante una etapa fundamental de la vida, a través de actividades, materiales y recursos adecuados para la primera infancia.

Durante el evento también se contó con la presencia de Anita Liceaga de Granados, presidenta del Sistema DIF Matamoros, quien acompañó la apertura de estos espacios y refrendó el compromiso de continuar impulsando acciones que favorezcan el bienestar y desarrollo de la niñez.

La apertura del Espacio Amigable con Enfoque de Infancia y la Bebeteca representa un esfuerzo conjunto entre instituciones para fortalecer la atención a niñas y niños, generando ambientes seguros, protectores y respetuosos de sus derechos, al tiempo que se promueve la participación de las familias en su desarrollo.