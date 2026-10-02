Inaugura Américo XXXIII edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano desde Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya dio la tercera llamada e inauguró, la noche de este viernes, la XXXIII edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, una ceremonia que de manera simultánea se replicó en los 43 municipios del estado, para ofrecer de manera gratuita durante 10 días, a las y los tamaulipecos más de 300 presentaciones en teatros, plazas y escenarios artísticos.

En el Teatro Principal del Centro de Arte y Cultura del Parque Cultural Reynosa, el gobernador aseguró que está perfectamente claro que este festival madura y evoluciona, como el símbolo de una visión más amplia de regeneración de la vida pública, orientada al bienestar, a la justicia social y a la construcción de una sociedad más armónica y productiva.

“Que hoy por hoy encuentre en el arte y la cultura una vía en la que florece la convivencia, el respeto y la valoración de nuestra cultura y de una vida cívica enriquecida que nos invita a la paz y a amar cada día más a esta extraordinaria tierra que es Tamaulipas”, expresó

El gobernador invitó a las y los tamaulipecos a estar muy atentos y aprovechar la programación que se presentará en todo el estado con la oportunidad de estrechar lazos sociales y oportunidades de integración, “que nos permita tener mejores niveles de vida, de paz y de oportunidades para todos los que habitamos en este hermoso territorio que es Tamaulipas”.

Antes de dar paso a la presentación del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y acompañado por Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, el jefe del Ejecutivo estatal destacó que este extraordinario recinto cultural en Reynosa ha sido fortalecido por el Gobierno del Estado en su infraestructura, equipamiento, renovando desde la mecánica teatral, la iluminación, el audio y los distintos espacios de su entorno físico.

En su mensaje de bienvenida, Héctor Romero Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, expresó que gracias al impulso y compromiso con la cultura y el bienestar social del gobernador Américo Villarreal, este gran festival llega al pueblo de Tamaulipas de manera completamente gratuita, reafirmando el acceso a la cultura como un derecho y como una herramienta indispensable para construir una sociedad más participativa, más incluyente y con mayores oportunidades para todas y todos.

“Nuestra jarana huasteca y el acordeón conversan con el jazz y la trova; el kora africano resuena con el latido del bombo argentino; nuestras lenguas originarias se entrelazan con las voces de las comunidades migrantes, y nuestras tradiciones se renuevan en la energía y el ingenio de las infancias y las juventudes que ya están construyendo el Tamaulipas del mañana”, mencionó.

Agregó que en este festival se ofrecerán 318 presentaciones en las plazas, teatros y escuelas, contando con la participación de 85 agrupaciones y más de 1,200 artistas, provenientes de Argentina, Puerto Rico, Brasil, Cuba, Francia, Irlanda, Australia, Senegal, de diversos estados de la República Mexicana y con el gran talento de Tamaulipas.

Posteriormente al acto inaugural se dió paso a la presentación del Ballet

Folklórico de México que bajo la dirección general de Salvador López López y la dirección artística de Viviana Basanta Álvarez, presentó un extenso programa que incluyó la danza de los Quetzales; Guerrero Guerrero; un segmento dedicado a la Revolución, la Charreada, Fiesta en Tlacotlalpan, la Vida es Juego; Tamaulipas; la Danza del Venado; Fiesta en Jalisco y para cerrar, Las Nereidas, un espacio que representa el danzón mexicano.

En este evento, acompañaron al gobernador: Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa y Neyda Naranjo Baltazar, secretaria de Cultura de Hidalgo, estado invitado en este festival.