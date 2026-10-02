Impulsa la UAT cultura de paz y cero tolerancia a la violencia con gira de la Defensoría de los Derechos Universitarios

Ciudad Victoria, Tam.- 2 de octubre de 2026.- En congruencia con la política institucional impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, para fomentar la paz y cero tolerancia a cualquier forma de violencia, la Defensoría de los Derechos Universitarios realiza una gira de trabajo por las diversas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Durante esta jornada, personal del órgano universitario visita aulas y auditorios para reunirse con estudiantes de los primeros grados, con el objetivo de dar a conocer los servicios en favor de la prevención y atención de conflictos.

A través de una metodología de diálogo que fomenta la participación activa de los alumnos, se inició el recorrido por los campus de Victoria y Tampico, y continuó esta semana en la zona norte, con la visita a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, reuniendo a cerca de 1 100 estudiantes para informarles sobre sus derechos y deberes dentro del entorno universitario.

Asimismo, se dieron a conocer las instancias que la UAT ofrece para la solución pacífica de controversias, fortaleciendo el compromiso de la institución con un ambiente seguro y formativo.

En estas jornadas, que ha encabezado el titular de la Defensoría, José de Jesús Guzmán Morales, se reafirma el propósito institucional con la prevención y atención de conductas que vulneren la integridad de los universitarios, así como con la construcción de espacios armónicos para la comunidad escolar.