Fortalece ITAVU atención ciudadana con capacitación en igualdad y derechos humanos

La formación del personal impulsa un servicio público más sensible y cercano, donde cada persona reciba un trato digno y libre de discriminación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- Brindar a las y los tamaulipecos una atención más sensible, respetuosa e incluyente es el objetivo de la capacitación que el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) impartió a su personal, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, para fortalecer el uso de un lenguaje no sexista en el servicio público.

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, el director general del ITAVU, Germán Fernández Guzmán, inauguró esta jornada de formación en las instalaciones del Instituto, donde se destacó que la manera de comunicar también contribuye a garantizar un trato digno y sin discriminación.

La capacitación denominada “Lenguaje no sexista” brindó herramientas prácticas para incorporar formas de expresión incluyentes en las tareas cotidianas, visibilizar a las mujeres, reconocer la diversidad social y evitar términos que puedan reproducir estereotipos o desigualdades.

El ejercicio también permitió reflexionar sobre la importancia de que estos conocimientos trasciendan el ámbito interno y se reflejen en la atención que recibe la ciudadanía en cada trámite, orientación o servicio que ofrece el ITAVU.

Con estas acciones, el Instituto fortalece la preparación de las y los servidores públicos y avanza hacia una gestión más humana y cercana, en sintonía con la política del gobernador Américo Villarreal Anaya de colocar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas en el centro de la administración pública.

De esta manera, el ITAVU suma esfuerzos a la transformación de Tamaulipas mediante una cultura institucional basada en la igualdad de género, la inclusión y el respeto, entendiendo que un servicio público de calidad también comienza por la forma en que se escucha, se comunica y se atiende a las personas.