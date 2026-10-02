Fortalece Gobierno de Tamaulipas la atención a víctimas, la búsqueda de personas y la protección civil

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- Con la convicción de que la transformación de Tamaulipas se construye todos los días con trabajo, coordinación y cercanía con la sociedad, el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, participó junto al gobernador Américo Villarreal Anaya en el conversatorio “Cuatro años transformando Tamaulipas”, donde destacó los avances alcanzados en áreas prioritarias para la atención y protección de las familias tamaulipecas.

Durante su participación, el titular de la Secretaría General de Gobierno subrayó que los resultados alcanzados durante estos cuatro años han sido posibles gracias al respaldo del gobernador y al trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, particularmente en tres áreas sustantivas: la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Villegas González destacó que, en materia de atención a víctimas, se han brindado más de 170 mil atenciones integrales a personas víctimas del delito o de violaciones a sus derechos. Asimismo, señaló que el número de asesores jurídicos pasó de 27 a 85, fortaleciendo la capacidad institucional para brindar acompañamiento y asesoría a quienes enfrentan alguna situación de vulnerabilidad.

“Un Gobierno Humanista es el que acompaña en cada momento a las personas”, afirmó, al señalar que esta política de atención representa uno de los principios que distinguen al Gobierno de la Transformación, al mantener una visión cercana y sensible ante las necesidades de la población.

En cuanto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Secretario General de Gobierno informó que la capacidad operativa también se ha fortalecido de manera significativa. Al inicio de la administración se contaba con ocho elementos y seis vehículos, mientras que actualmente se dispone de 44 elementos y 17 vehículos, además de herramientas especializadas como GPS, tabletas electrónicas y drones.

Gracias a este fortalecimiento, durante estos cuatro años se han realizado 2 mil 476 operativos de búsqueda, que han permitido la localización de 3 mil 196 personas. El funcionario resaltó que estos resultados son producto de la coordinación entre las autoridades estatales, municipales, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública, las fiscalías y, de manera fundamental, de la participación de la sociedad.

En materia de Protección Civil, Villegas González explicó que la plantilla operativa pasó de 72 a 132 elementos, fortaleciendo la capacidad de respuesta y coordinación con los municipios ante situaciones de emergencia.

Como parte de este fortalecimiento, Tamaulipas cuenta actualmente con un helicóptero equipado para apoyar en el combate de incendios forestales, así como en labores de búsqueda, rescate y traslado de personas que requieren atención urgente. También se incorporaron embarcaciones para navegación en aguas de baja profundidad y nuevos vehículos, ampliando las capacidades operativas para atender contingencias en distintas regiones del estado.

El Secretario general de Gobierno destacó que estas acciones reflejan una política pública basada en el humanismo, la coordinación institucional y la atención directa a las necesidades de la población.

“En la Secretaría General de Gobierno estamos al pendiente y tenemos las puertas abiertas. La gobernabilidad solamente se puede construir cuando sociedad y gobierno trabajamos unidos”, expresó.

Finalmente, refrendó el compromiso de la dependencia de mantener una política de diálogo permanente con los ayuntamientos, el Poder Legislativo, las instituciones de seguridad, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, para seguir fortaleciendo la gobernabilidad y generar mejores condiciones de vida para las y los tamaulipecos.

El conversatorio permitió reconocer los resultados alcanzados durante los primeros cuatro años de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya y refrendar el compromiso de continuar construyendo una transformación con humanismo, cercanía, coordinación y responsabilidad.