Finalizan estudiantes de la UPRR estadías profesionales

-Concluyeron importante etapa de preparación académica, fortaleciendo las herramientas necesarias para incorporarse al campo laboral

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- Héctor Diez Rodríguez, Rector de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR), asistió a la presentación del proyecto de estadías profesionales de estudiantes de la Generación 2021 de la carrera de Ingeniería Industrial, quienes expusieron los resultados obtenidos durante este periodo como parte de la etapa final de su formación profesional.

Informó que, durante la actividad, las y los estudiantes presentaron ante autoridades académicas y docentes los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria universitaria, demostrando su capacidad para aplicar los aprendizajes obtenidos en el aula en el desarrollo de proyectos vinculados con el ámbito profesional.

Señaló que, con esta presentación, las y los jóvenes universitarios de la Generación 2021 concluyeron una importante etapa de preparación académica, fortaleciendo las herramientas necesarias para incorporarse al campo laboral y enfrentar nuevos retos en su desarrollo profesional.

“La culminación de esta etapa representa el resultado de años de esfuerzo, aprendizaje y perseverancia. La universidad se enorgullece de sus estudiantes y confía en que llevarán consigo los conocimientos y valores adquiridos durante su formación”, resaltó.

Diez Rodríguez felicitó a las y los estudiantes por alcanzar esta meta, reconociendo el esfuerzo, dedicación y compromiso demostrados durante su trayectoria en la institución, y destacó la importancia de que se efectúen estas estadías profesionales como parte de su preparación.

Agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar acciones que elevan la educación superior y la preparación profesional de las nuevas generaciones, acorde con las vocaciones económicas de cada región.