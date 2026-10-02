Encabeza SEDENER integración del Clúster Estratégico de Energía Tamaulipas

-El clúster estará integrado por empresas operadoras, proveeduría y servicios locales e instituciones académicas y de investigación vinculados a la energía



Tampico, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- Cumpliendo con las tareas instruidas por el gobernador Américo Villarreal para fortalecer el sector energético en Tamaulipas a través de la integración económica, el desarrollo de capacidades internas y el fomento a la innovación para la atracción de más y mejores inversiones que beneficien a las y los tamaulipecos, la Secretaría de Desarrollo Energético llevó a cabo la Integración del Clúster Estratégico de Energía Tamaulipas.

En este evento participaron empresas operadoras de proyectos de energía, proveeduría, servicios locales y la academia, relacionados a los sectores de hidrocarburos, petrolíferos, electricidad, energías renovables y bioenergía.

El encuentro se efectuó en la Expo Tampico, donde el Gobierno de Tamaulipas consolidó un espacio de vinculación entre los distintos sectores que participan en la cadena de valor de la energía, con el propósito de que las inversiones vayan más allá de la generación de empleo, sino que también contribuyan al desarrollo económico y energético de la región.

El Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que estos mecanismos de vinculación permiten identificar las capacidades de la proveeduría local y facilitar su integración a los proyectos de energía que actualmente se desarrollan, y para los nuevos proyectos aprobados ya por la federación para Tamaulipas.

“Hoy en Tamaulipas están ocurriendo proyectos e inversiones, y para que todas esas inversiones se queden en el estado, conformamos estos espacios para que las empresas pongan sobre la mesa los servicios y la mano de obra que requieren, y las empresas tamaulipecas sean las primeras en ofrecer y participar”, señaló.

Dentro de las empresas participantes que operan en Tamaulipas se encuentran New Fortress Energy, Woodside Energy, Consorcio Petrolero 5M del Golfo, Grupo Valero, Eólica EPM 24, Revolve Renewable, ACCIONA, entre otras más, quienes expusieron sus necesidades y fortalezas para que la proveeduría local pueda involucrarse en los procesos y desarrollo de los proyectos.

Asimismo la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Tecnológico de Ciudad Madero, la Universidad Tecnológica de Altamira y la Universidad Politécnica de Victoria y Altamira, estuvieron presentes poniendo por delante a las y los jóvenes que serán el futuro energético de Tamaulipas y el país.

Ángel Jiménez señaló que con esta iniciativa, el Gobierno del Estado cumple con el compromiso con la industria y el fortalecimiento de las empresas tamaulipecas en la cadena de valor del sector energético, para generar mayores oportunidades de vinculación, desarrollo e inversión en la entidad pero también para que se materialicen en el territorio en beneficio de las y los tamaulipecos.