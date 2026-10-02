Destaca Américo Villarreal labor del DIF Tamaulipas en cuatro años de transformación

El organismo estatal reporta la entrega de 98.8 millones de desayunos escolares y 247 mil personas beneficiadas a través del programa Lazos del Bienestar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- A cuatro años de la transformación de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el trabajo del Sistema DIF Tamaulipas para fortalecer el bienestar de las familias y ampliar las oportunidades de quienes más lo necesitan, como parte de una visión de gobierno con sentido humanista.

El organismo, que preside la doctora María de Villarreal, ha consolidado programas y servicios dirigidos a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y familias que requieren atención prioritaria, mediante acciones de asistencia social, inclusión y desarrollo comunitario en distintos municipios del estado.

Durante este ejercicio de rendición de cuentas, la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, destacó el sentido humano que distingue la labor de la institución.

“DIF es más allá que una institución, va más allá como lo decía el señor gobernador en este momento va a familias, a seres humanos, a personas, historias y lo más importante, en contacto directo con la vida y la necesidad, el interés, la alegría, la tristeza y los proyectos y las ilusiones y los sueños de todos los que estamos cercanos a ellos”, expresó.

Como parte de los resultados alcanzados, el Sistema DIF Tamaulipas ha otorgado 98.8 millones de raciones de desayunos calientes en 2 mil 617 escuelas de la entidad, a través del programa de Desayunos Escolares.

En materia de inclusión, se han brindado más de 662 mil sesiones de terapia física y de lenguaje, mientras que el programa Lazos del Bienestar ha beneficiado a 247 mil personas mediante acciones de atención y acompañamiento comunitario.

Estos resultados forman parte de una política social orientada a atender las necesidades de la población y reducir las brechas de desigualdad, colocando en el centro de las acciones a las personas, sus familias y comunidades.

A través de sus centros, programas y servicios, la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, ha impulsado una labor enfocada en garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, con especial atención a las personas que requieren acompañamiento, protección y oportunidades para mejorar su calidad de vida.

A cuatro años del inicio de esta administración, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de continuar trabajando con sensibilidad y sentido humanista, para que la asistencia social se traduzca en mejores condiciones de bienestar, inclusión y justicia social para las familias tamaulipecas.