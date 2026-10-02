CONVOCAN A DAVID PAZ Y MANUEL GARZA DE CORRECAMINOS A SELECCIÓN PREMIER

-Los jugadores universitarios asistirán a la concentración, con el objetivo de ser considerados en la gira por Sudamerica, en el mes de noviembre y diciembre

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los futbolistas victorenses pertenecientes al equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, David Alejandro Paz Galván y José Manuel Garza Contreras, han sido llamados para asistir a la primera concentración con el selectivo de la Liga Premier, quien se preparará para asistir a una gira por Sudamérica, en Argentina y Uruguay, en los próximos meses de noviembre y diciembre.

Dicho llamado forma parte del proyecto denominado Estrellas Premier, para continuar fogueando jugadores de la citada Liga a nivel internacional.

Ambos jugadores deberán de presentarse el próximo lunes 5 al jueves 8 de octubre, en las instalaciones del estadio Alberto Pérez Navarro de Tecamachalco estado de Mexico, lugar donde demostrarán su calidad individual, para ganarse el derecho de realizar la gira internacional por Sudamérica.

Tal y como se han planteado los objetivos mencionados por el Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, el talento tamaulipeco es impulsado con firmeza para que destaque y tenga proyección en todo el país, es por ello la relevancia de esta convocatoria.

Cabe destacar que la directiva del Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas encabezada por su presidente el C.P. Armando Arce Serna, otorgarán todas las facilidades y apoyo pertinente durante los traslados correspondientes de los jugadores universitarios, con el objetivo de que puedan asistir y ser tomados en cuenta en la gira internacional, como parte del proceso formativo de los jugadores de Fuerzas Básicas.