Consolida Tamaulipas avances en cobertura educativa, infraestructura, conectividad y aprendizaje

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- Con decisiones que se transforman en programas y acciones en la entidad, la educación es un derecho para todas y todos, afirmó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, al participar en el Conversatorio “4 Años Transformando Tamaulipas”, en donde se hizo un balance de la administración estatal que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Expresó que las niñas, niños y jóvenes son lo más importante que tiene Tamaulipas y por eso 56 mil docentes les acompañan todos los días, brindándoles una educación de calidad, basada en valores y en el humanismo, que será fundamental para sus vidas.

De manera puntual, destacó acciones específicas. La primera, la inversión histórica que han recibido las escuelas a lo largo y ancho de la geografía estatal, con mil 300 millones de pesos destinados a infraestructura, para que todas tengan las condiciones de dignidad que las y los estudiantes se merecen.

Señaló que una segunda fue la repartición de más de un millón de uniformes, mochilas y útiles escolares para todas y todos los estudiantes, así como la entrega de becas con una inversión de más de 600 millones de pesos. “Con eso estamos haciendo posible aquel principio de que la educación sea un derecho y que nadie se quede afuera y que nadie se quede atrás”, enfatizó.

Valdez García destacó que otra acción muy importante que se ha realizado desde el primer año de gobierno es la evaluación censal de las y los estudiantes de tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria, a través de la Prueba Tamaulipas Aprende en tres áreas: matemáticas, ciencias y español.

“Esto nos da la visión de cómo vamos caminando. Permítanme decirles que tenemos la línea, le comentaba al gobernador, ascendente en las tres áreas: aumentamos 4 puntos porcentuales en matemáticas, 6 en español y 3 en ciencias. Esto quiere decir que vamos bien”, resaltó.

Mientras que la cuarta acción, refirió, es la conectividad de internet de alta velocidad en las escuelas de Tamaulipas, con una cobertura del 100 por ciento en las que se ubican en las zonas rurales y del 80 por ciento en las zonas urbanas.

Subrayó también que, de la mano de las universidades tecnológicas, politécnicas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las y los estudiantes obtuvieron muchos triunfos nacionales e internacionales en áreas de ciencia, tecnología y robótica.

“En educación superior, Tamaulipas se mantiene como uno de los 5 primeros estados de mayor cobertura, es decir, que para cada estudiante tamaulipeco que quiere estudiar una carrera hay lugar en la geografía tamaulipeca”, puntualizó.

Para concluir, reafirmó que la administración que dirige el gobernador Américo Villarreal Anaya es un gobierno humanista, educador y enfocado en el bienestar de las niñas, niños y jóvenes, que en cuatro años ha demostrado que la educación es un pilar fundamental y que se ha convertido en el corazón de la transformación.