Conmemora Tamaulipas Día Internacional del Acceso Universal a la Información

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, impartió, a través de su órgano desconcentrado, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, un diálogo denominado: “El Derecho al saber: información, ciudadanía y democracia en la era digital”.

El diálogo estuvo dirigido a personas servidoras públicas de las diferentes secretarías, ayuntamientos, dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

El evento virtual estuvo a cargo de Brenda González Soto, jefa del Departamento de Transparencia, Portales y Capacitación de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas.

Durante la participación virtual, se abordaron temas relacionados con la importancia de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la responsabilidad de las instituciones en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, destacando que el derecho a saber es una herramientas fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

La actividad permitió generar un espacio de reflexión e intercambio de conocimientos, reafirmando el compromiso de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas con la promoción y difusión del derecho al acceso de la información pública, un derecho consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una prioridad en la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.