Acompaña la Secretaría de Economía la creación de cooperativas

En coordinación con la UAT, se da seguimiento al trabajo de los NODESS y se recibe la primera acta constitutiva oficial del INAES para una cooperativa de Matamoros

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 02 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la economía social, la Secretaría de Economía sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección de Estudios Sectoriales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con el propósito de dar seguimiento y consolidar las actividades de colaboración en materia de NODESS y cooperativas.

Durante el encuentro se recibió la primera acta constitutiva oficial emitida por el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), correspondiente a Herba Alchemica, cooperativa del municipio de Matamoros, integrada por jóvenes egresados del Tecnológico Nacional de México campus Matamoros (TECNM), quienes solicitaron el acompañamiento de la Secretaría de Economía para formalizar legalmente su organización.

La constitución de esta cooperativa representa un avance en el impulso a nuevos proyectos de economía social, al tratarse de un grupo que también ha participado en proyectos de investigación con apoyo del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), así como en diversas actividades de apoyo social a través de la asociación civil APROMA Matamoros (Alianza de Profesionales por el Medio Ambiente).

El proceso de constitución se desarrolló durante tres meses, a partir de su registro en el Sistema Electrónico del Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas, con el acompañamiento institucional y la integración de la documentación requerida.

La coordinación de la presidenta del grupo en la recepción de documentos contribuyó a dar seguimiento ordenado al procedimiento.

La Secretaría de Economía continuará trabajando de manera coordinada con la UAT y los distintos actores vinculados a los NODESS para fortalecer las capacidades organizativas, promover la formalización de cooperativas y ampliar las oportunidades de desarrollo de la economía social en Tamaulipas.