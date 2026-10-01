REPITE CORRECAMINOS EN CASA Y CON SUS LEALES: VAN POR TRIUNFO ANTE CRUZ AZUL

-El Marte R. Gómez será sede este viernes del duelo de la fecha 11 ante la filial cementera y la UAT quiere hilar segunda victoria

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el respaldo de la gran afición victorense, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibirá este viernes en punto de las 19:00 horas al Cruz Azul Hidalgo, en actividad de la Jornada 11 de la Liga ExpansiónMX, duelo que se disputará en la histórica cancha del Estadio Marte R. Gómez.

La escuadra que dirige Gabriel Pereyra llega motivada tras el triunfo en el Clásico Tamaulipeco, donde venció a la Jaiba Brava con gol de Omar Islas, pero sobre todo con el gran respaldo de los Leales que llenaron las tribunas del Olímpico Victoria y que pese a la lluvia, aguantaron a pie firme en apoyo a la tropa universitaria.

La misma escena se podrá repetir esta noche pues, el equipo de la UAT espera recibir un gran apoyo de la afición para hilvanar un segundo triunfo que le impulse a llegar a las primeras posiciones de la tabla general.

Correcaminos llega a este compromiso con 15 unidades y ubicado en la séptima posición, gracias a sus 4 triunfos y 3 empates; en contraparte tiene 3 descalabros y un registro de 19 goles a favor por 18 en contra.

Cruz Azul en diez presentaciones ha logrado 1 ganado, 4 empates y 5 derrotas, para un récord de 11 goles a favor por 18 en contra y es penúltimo al ubicarse en el sitio 15 de la clasificación general.

Fernando Alexis Portillo Buentello, es el árbitro central que recibió la asignación para dirigir su primer encuentro del certamen pues, de acuerdo a la estadística de la Liga, tiene un juego como cuarto oficial en el juego de la jornada anterior que Tlaxcala venció a Cancún 4 a 1. Edwin Sosa Montoya y Alejandro Rodríguez Lares le asistirán en las bandas, mientras que Cristobal Rodríguez es quien completa la cuarteta arbitral.

El juego se transmite a través de la señal de AYM Sports y se distribuye también por ESPN, la plataforma de Caliente y por radio a través de Radio UAT y Organización Radiofónica Tamaulipeca.