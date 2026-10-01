Deportes

REPITE CORRECAMINOS EN CASA Y CON SUS LEALES: VAN POR TRIUNFO ANTE CRUZ AZUL

14 min ago
1 minuto de lectura

-El Marte R. Gómez será sede este viernes del duelo de la fecha 11 ante la filial cementera y la UAT quiere hilar segunda victoria

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el respaldo de la gran afición victorense, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas recibirá este viernes en punto de las 19:00 horas al Cruz Azul Hidalgo, en actividad de la Jornada 11 de la Liga ExpansiónMX, duelo que se disputará en la histórica cancha del Estadio Marte R. Gómez.

La escuadra que dirige Gabriel Pereyra llega motivada tras el triunfo en el Clásico Tamaulipeco, donde venció a la Jaiba Brava con gol de Omar Islas, pero sobre todo con el gran respaldo de los Leales que llenaron las tribunas del Olímpico Victoria y que pese a la lluvia, aguantaron a pie firme en apoyo a la tropa universitaria.

La misma escena se podrá repetir esta noche pues, el equipo de la UAT espera recibir un gran apoyo de la afición para hilvanar un segundo triunfo que le impulse a llegar a las primeras posiciones de la tabla general.

Correcaminos llega a este compromiso con 15 unidades y ubicado en la séptima posición, gracias a sus 4 triunfos y 3 empates; en contraparte tiene 3 descalabros y un registro de 19 goles a favor por 18 en contra.

Cruz Azul en diez presentaciones ha logrado 1 ganado, 4 empates y 5 derrotas, para un récord de 11 goles a favor por 18 en contra y es penúltimo al ubicarse en el sitio 15 de la clasificación general.

Fernando Alexis Portillo Buentello, es el árbitro central que recibió la asignación para dirigir su primer encuentro del certamen pues, de acuerdo a la estadística de la Liga, tiene un juego como cuarto oficial en el juego de la jornada anterior que Tlaxcala venció a Cancún 4 a 1.  Edwin Sosa Montoya y Alejandro Rodríguez Lares le asistirán en las bandas, mientras que Cristobal Rodríguez es quien completa la cuarteta arbitral.

El juego se transmite a través de la señal de AYM Sports y se distribuye también por ESPN, la plataforma de Caliente y por radio a través de Radio UAT y Organización Radiofónica Tamaulipeca.

14 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

En marcha Juegos Deportivos Interfacultades UAT 2026

21 horas ago

Participa Tamaulipas en Torneo Mundial Mujeres Libres 2026

1 día ago

Inauguran el Encuentro Estatal Deportivo InterCOBAT 2026 en Matamoros

2 días ago

Concluye Tamaulipas primera etapa de Paralimpiada Nacional CONADE 2026 ganando 26 medallas

2 días ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button