Reconoce Olga Sosa a gobierno de Américo Villarreal Anaya transformando Tamaulipas

Con una visión humanista el gobierno de la transformación ha dado resultados a favor de las y los tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, reconoció los avances alcanzados por el gobierno de Américo Villarreal Anaya, a cuatro años de la llegada de la Cuarta Transformación a Tamaulipas, entre los que destacan obras, acciones y gestiones sustantivas que mejoran la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

En este ejercicio informativo a cuatro años del inicio de la cuarta transformación de Tamaulipas, en el que participaron las personas titulares de las secretarias que integran el gabinete y representantes empresariales, Villarreal Anaya subrayó las acciones en materia de seguridad pública, las cuales han impulsado la competitividad y crecimiento económico de Tamaulipas, demostrando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros para asentarse en la entidad.

En materia de bienestar, el gobernador destacó la reducción de la pobreza extrema en un 50 por ciento, con la entrega de paquetes alimentarios, comedores comunitarios y programas del bienestar, en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hoy Tamaulipas tiene un gobierno que cumple los compromisos que tomamos hace cuatro años”, afirmó el gobernador.

El mandatario enfatizó las obras hidráulicas como la construcción de la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria; la planta tratadora internacional de Nuevo Laredo y la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, que beneficiará la actividad agrícola del norte del estado; así como las obras innovadoras en el sur del estado.

Los resultados entregados en estos cuatro años de la transformación en la entidad así como la consolidación de proyectos como el puerto del norte en Matamoros y el desarrollo en los puertos de Altamira y Tampico generan la confianza de inversionistas como Woodside Energy, que en alianza con PEMEX desarrolla el proyecto del campo Trion.

Olga Sosa destacó el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien, de la mano de la presidenta Sheinbaum ha logrado transformar a Tamaulipas; señaló: “con una sociedad participativa y colaborativa, poniendo en el centro el bienestar de las personas, el trabajo realizado ha dado resultados”.

Durante el informe destacaron además las acciones en materia de salud, educación, desarrollo energético, atención a la mujer, medio ambiente y desarrollo tecnológico

“Con honestidad y trabajo avanza la transformación de nuestro Tamaulipas” concluyó.