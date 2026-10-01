POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< En busca de las mejores cartas para vencer a Morena

A ocho meses de que se celebren los próximos comicios, los partidos adversarios de Morena, se preparan para dar la mejor de sus batallas; buscan sus mejores cartas, como son chucho Nader en Tampico, Geño Hernández en el centro y corazón de Tamaulipas, por citar las figuras más emblemáticas de la política de este siglo.

En cada municipio y en cada distrito local y federal, debe de existir un elemento con cualidades y capacidades para participar en los dos próximos comicios en Tamaulipas, que son el de 2027, y los previstos en 2030, cuando se libere la madre de todas las batallas en el escenario de la disputa por la gubernatura.

Pero 2027 es la quiniela, que nos dará un pronóstico de lo que se puede esperar en 2030, pero también puede ser el acicate para que la corriente con más bajos resultados, se prepare, se fortalezca en busca de obtener una mejor condición a mediano plazo.

En 2030 es el proceso electoral concurrente, donde se va a renovar la Presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones federales y la gubernatura del estado, junto con esta, se dará la renovación de los 43 ayuntamientos y el Congreso local de Tamaulipas, del que surgirán 22 diputados por igual número de distritos y 14 más por la vía plurinominal.

Un banquete de oportunidades electorales, un semillero del que surgirán nuevas figuras, se afianzarán otras que ahora son incipientes y podrán escalar más y mejores espacios en la escala del poder público.

LOS 4 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN CON AMÉRICO. – En su balance del cuatrienio de gobierno, Américo Villarreal Anaya, afirmó que Tamaulipas recuperó el rumbo, fortaleció sus instituciones y mejoró sus condiciones financieras y sociales. Esto sin dejar de reconocer que aun existen pendientes; el mandatario llamó a mantener la unidad por encima de cualquier diferencia política.

En el encuentro “Cuatro Años Transformando Tamaulipas”, Villarreal Anaya sostuvo que el cambio iniciado el 1o de octubre de 2022, no puede atribuirse a una sola persona sino al trabajo conjunto de sociedad, servidores públicos y municipios. “No llegamos para impulsar cambios cosméticos, llegamos para recuperar las instituciones, para ordenar las finanzas y devolver dignidad al servicio público”.

A ver en materia de seguridad r

Reconoció que materia de seguridad el desafío permanece, y descartó asumir posiciones triunfalistas. “Sabemos que en seguridad nunca caben triunfalismos”. La paz se construye todos los días y se cuida entre todos y todas. Y reiteró: La paz no es la meta, la paz es el camino.

En el terreno político el gobernador defendió la coordinación con los 43 municipios, y aseguró que las diferencias partidistas no deben convertirse en obstáculos para atender las necesidades de la población. “No creemos en el aislamiento, en la confrontación estéril ni en el uso partidista de las necesidades de la gente”.

MENOS DEUDA PÚBLICA. – Villarreal Anaya se refirió a la coordinación de su administración con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, particularmente en proyectos ferroviarios, carreteros, cruces internacionales tecnificación de distrito de riego infraestructura de salud vivienda y programa sociales.

Al referirse a las finanzas, indicó que se redujo la deuda pública del Estado en más de 1000 millones de pesos, sin pedir nuevos créditos; mejoraron los ingresos propios y las condiciones crediticias de la entidad.

Afirmó que hay menos pobreza: el porcentaje de personas en pobreza bajo de 26.8% en 2022 a 20.2 en 2024; más de 242,000 personas salieron de la condición de pobreza, esto gracias a programas sociales, vistos como derechos; se invirtieron 4,300 millones de pesos en infraestructura para la salud. Especificó que entró en operación el Hospital General de Ciudad Madero, para ayudar a más de 538,000 personas sin seguridad social.

En cuanto a seguridad, la Guardia Estatal se reforzó con mejor equipo, tecnología de inteligencia y más profesionalización. La incidencia en el estado registró bajas históricas en homicidios dolosos, y se colocó entre las 10 entidades con menos delincuencia del país.

También se refirió a obras de infraestructura, es el caso de Carreteras y energía; asimismo, avanzan proyectos clave como la carretera Tula-Ocampo y el gasoducto de Reynosa. En conectividad se sigue gestionando la conexión de trenes hacia el Puerto del Norte.

LA UAT, NUEVAS VÍAS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL. – El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado; codirigió una mesa sobre tecnología y energías renovables, su participación en la Cumbre de Rectores México-Japón 2026, fue apertura de nuevas vías en la colaboración internacional, en un círculo de líderes académicos e investigadores, que está llamado a trascender en la consolidación de proyectos donde se intercambiarán capacidades científicas en beneficio de la sociedad.

La referida participación en este encuentro, posiciona a la UAT como una institución comprometida con la agenda global, el impulso a la investigación aplicada, y la creación de alianzas estratégicas que se traduzcan en soluciones efectivas para el desarrollo tecnológico de Tamaulipas y de México.

Esta colaboración internacional, invita a trascender el mero intercambio de experiencias y enfocar las capacidades científicas hacia la consolidación de proyectos con beneficio tangible para la sociedad.

El desempeño del rector Dámaso Anaya Alvarado en este encuentro, reafirma el posicionamiento de la UAT como una institución comprometida con la agenda global, el impulso a la investigación aplicada y la creación de alianzas estratégicas que se traduzcan en soluciones efectivas para el desarrollo tecnológico de Tamaulipas y de México.