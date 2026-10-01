Por: Raúl Terrazas Barraza

Américo sirve al pueblo

En la presentación del balance de cuatro años de la administración, el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, acompañado de las y los secretarios de su gabinete, hizo un recuento de los avances por áreas y su impacto en el bienestar de la población.

El esquema de conversatorio utilizado en esta ocasión llamó mucho la atención de las y los invitados, sobre todo porque representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos interactuaron con sus comentarios y dudas, mismas que fueron atendidas en ese momento.

Bajo el lema Cuatro años Transformando Tamaulipas, el titular del Poder Ejecutivo aseveró que existen rumbo, visión y resultados de un gobierno que trabaja con humanismo, honestidad y conocimiento, pero que, además, cambió para ponerse verdaderamente al servicio del pueblo.

Hizo ver que, en 2022, al anunciarse la transformación de Tamaulipas, se buscaba darle un vuelco a la historia para recuperar el rumbo y fortalecer las instituciones del gobierno, en el entendido de que la idea nunca fue hacer cambios cosméticos, sino recuperar las instituciones para ordenar las finanzas, devolver la dignidad al servicio público y demostrar que el poder puede y debe ejercerse con honestidad, conocimiento y humanismo.

Mensaje más claro, sencillo y profundo para los panistas del negro pasado reciente en la administración estatal no puede existir al momento de hablar de los grandes logros que han transformado a Tamaulipas tras el triunfo en las urnas del doctor Américo Villarreal Anaya, quien, dicho sea de paso, puso a los panistas en su lugar al desplazarlos del escenario político y sacudirles los aires de grandeza que traían.

La intervención de todas y todos los secretarios del gabinete fue reconocida por los asistentes y por quienes, desde las redes sociales, siguieron el evento e hicieron sus comentarios.

Algunas de las intervenciones de miembros del gabinete precisaron, como en el caso del doctor Ricardo Guerrero Morales, secretario de Salud, que a cuatro años de gobierno la salud avanza en atención de calidad y en la estrategia de prevención, con el fortalecimiento de las campañas de vacunación contra el sarampión y acciones contundentes contra enfermedades transmitidas por vector, para mantener al estado libre de epidemias.

El secretario de Educación, doctor Miguel Ángel Valdez García, aseveró que la transformación se construye desde las aulas, con comunidades escolares dedicadas a aprender, participar y avanzar juntas, en un escenario en el que se ha renovado el compromiso de ampliar oportunidades para que la educación sea el camino hacia un estado con mayor justicia, desarrollo y bienestar.

En tanto, el secretario de Obras Públicas, ingeniero Pedro Cepeda Anaya, comentó que se ha realizado una inversión superior a los 24 mil millones de pesos para llevar obras a los 43 municipios; por tanto, se trata de recursos convertidos en infraestructura que atiende aquello que cada región necesita en favor del bienestar de las familias.

Los otros

La Cumbre de Rectores México-Japón, realizada en estos días, abrió grandes oportunidades a universidades pertenecientes a la ANUIES, las cuales respondieron a la invitación de la Embajada del país oriental, porque tendieron puentes para que estudiantes y docentes accedan a información y quizá hasta puedan acudir a conocer los esquemas de investigación y enseñanza.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, formó parte del grupo de titulares universitarios encabezado por el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, doctor Luis Armando González Plasencia.

Bajo el título Resolviendo Desafíos Globales y Creando Nuevas Perspectivas de Futuro a través de la Cocreación, la Ciencia, la Tecnología Avanzada y la Sociedad Global, la reunión binacional de rectores permitió la alineación de los programas y acciones de las universidades mexicanas con los consensos internacionales que atienden temas estratégicos para el desarrollo sustentable y tecnológico.

La oportunidad para los rectores mexicanos en Japón tuvo que ver con los diálogos sostenidos con responsables de las universidades de aquel país, desde luego con traducción profesional de por medio, para mantener una comunicación permanente relacionada con la modalidad de educación avanzada que tienen los japoneses, analizarla, determinar las ventajas que ofrece y decidir aquellos elementos que puedan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Los rectores de ambos países, que trabajaron durante tres días efectivos, acordaron alinear agendas en temas de trascendencia como la inteligencia artificial, la robótica, el desarrollo de semiconductores, las energías renovables, el emprendimiento de startups y las cadenas de producción resilientes, todos bajo principios éticos, de responsabilidad social universitaria e inclusión internacional.

El contexto global que ahora tiene la UAT le permite estar en la punta de las nuevas ideas educativas y obtener información relevante producto de la investigación que llevan a cabo las universidades del mundo, misma que se conecta con la realidad funcional.

De ahí la presencia en la Cumbre de Rectores México-Japón de funcionarios de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del país anfitrión.

Cabe señalar que el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, junto con la directora ejecutiva de la Universidad de Tsukuba, tuvo a su cargo la moderación de una mesa académica, en la cual el tamaulipeco destacó la coincidencia de retos que ambos países tienen en materia de transición energética, gestión sustentable de recursos, atención a desastres naturales y reducción de brechas regionales, dado que la colaboración entre ambas naciones es fundamental para que esos retos se conviertan en acciones que beneficien a la población.

Por cierto, el rector de la UAT y su esposa, la licenciada Isolda Rendón de Anaya, acompañaron al gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, en la presentación del balance de los cuatro años de la administración estatal, en la cual la Universidad tiene mucho que ver.