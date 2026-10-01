Por: Raúl Terrazas Barraza

Cuatro años transformando Tamaulipas

Este jueves se cumplen cuatro años de la administración del doctor Américo Villarreal Anaya, tras haber ganado la gubernatura del estado en las urnas frente a un panismo que había puesto a Tamaulipas en el atraso total.

Los dos primeros años fueron muy difíciles para quien ganó la elección de 2022 con mayoría de votos, porque, aunque desde el 30 de septiembre de hace cuatro años los panistas se fueron, la realidad es que dejaron muchos amarres mediante pagos por adelantado a infinidad de personas, cuyo compromiso, a cambio de los millones y millones de pesos que recibieron, era defenderlos por sobre todas las cosas.

Estaban tan seguros de que se fueron con inmunidad que varios despachos de abogados de la Ciudad de México y funcionarios del Poder Judicial estatal y federal contuvieron los señalamientos sobre el uso inadecuado de los recursos públicos que tuvieron en sus manos.

Además, el Gobierno de Tamaulipas que encabeza Villarreal Anaya tuvo que aguantar durante esos dos primeros años todo tipo de embates desde los Estados Unidos, salidos de quien despachó poco en el Palacio de Gobierno y nunca quiso estar en Victoria, porque no quería a la ciudad capital y, cuando se fue antes del 30 de septiembre de 2022, se instaló en una confortable residencia estadounidense para lanzar acusaciones a diestra y siniestra, las cuales eran tomadas por sus testaferros, pagados por adelantado, como señal de ataque.

Para fortuna de las y los tamaulipecos, los dos años de batallar por los grandes huecos administrativos que quedaron del gobierno estatal anterior se superaron, y los dos siguientes confirmaron logros que llevaron beneficios a la población.

Asimismo, perfilaron la transformación que ahora puede palparse en todas las regiones de la entidad, cosa que es demostrable si se toma en cuenta todo aquello que pudo observarse en los informes de las y los alcaldes como resultado de la coordinación con el Estado.

El respaldo otorgado por la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es significativo en la transformación y el desarrollo de la entidad, mediante obras de infraestructura hidráulica, desarrollo urbano, carreteras, vivienda, programas de bienestar y la atención cotidiana con un sentido diferente: el humanismo, algo que jamás pudo observarse en el pasado reciente de Tamaulipas.

Del 2022 al 2026 ha sido un tiempo de trabajo intenso, de estar siempre con la gente, de dar la cara a diario para la mejoría de la seguridad pública, de gestionar recursos para obras e impulsar proyectos de gran calado que catapulten a la entidad a una nueva dimensión, de la cual los habitantes de todas las regiones se beneficien mediante empleo y productividad.

Esa intensidad de las acciones que Villarreal Anaya ha llevado a cabo se demuestra con el mes casi completo que dedicó a recorrer los municipios de la entidad para recibir de las y los presidentes municipales sus informes sobre el estado que guardan sus administraciones, a fin de cumplir tanto con el Código Municipal como con los ciudadanos que votaron por ellos para administrar los ayuntamientos.

Ese recorrido por Tamaulipas también incluyó la asistencia a eventos de la sociedad civil y de otros sectores. Este miércoles, por ejemplo, estuvo en Tampico para poner en marcha la Exposición Militar La Gran Fuerza de México, misma que, con esta edición, suma ya tres ocasiones en que se realiza en la entidad. Allí hizo un reconocimiento por la participación efectiva que las instituciones militares tienen en los resultados de seguridad pública que Tamaulipas ha alcanzado a nivel nacional.

Este jueves, con motivo de llegar al cuarto año de su administración, el titular del Poder Ejecutivo, acompañado por las y los secretarios de su gabinete, dará un mensaje a manera de balance, pero con un formato diferente, ya que será un conversatorio denominado Cuatro años transformando Tamaulipas, que se llevará a cabo en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón del Centro Cultural Tamaulipas.

Es en este conversatorio donde entran los miembros de su gabinete, porque, ante representantes de todos los sectores de la sociedad tamaulipeca, se revisarán los avances y se definirá la ruta de la última etapa de la administración, es decir, para los próximos dos años, de 2026 a 2028.

Algunos de los temas que estarán en el conversatorio se referirán al desarrollo económico y la inversión, porque la economía de Tamaulipas ha crecido un 5.2 por ciento. Tan solo en inversión puede hablarse de más de 160 proyectos que impactan en la economía de las ciudades.

Hay obras respaldadas por el Gobierno de la República por más de 21 mil millones de pesos. Además, la pobreza multidimensional se ha reducido del 26.8 al 20.2 por ciento, sacando de esa condición a casi medio millón de personas. También se hablará de los avances en salud y educación.

Asimismo, se abordará el impacto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha logrado al darle un sentido social a su investigación, a la docencia y a la naturaleza misma de las carreras que imparte, para que impulsen el desarrollo y la productividad de las regiones.

Hay mucho que decir de los logros, entre los que no podrá dejarse de lado la sacudida al negativo panismo que abusó del poder público y llevó a Tamaulipas al estancamiento y al atraso.