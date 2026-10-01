En Tamaulipas existe rumbo, visión y hay resultados: Américo

El gobernador llama a preservar la unidad por encima de las diferencias; destaca la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno de México para impulsar una nueva etapa de infraestructura, inversión y desarrollo para el estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 01 de 2026.- A cuatro años del inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que en Tamaulipas existe rumbo, visión, hay resultados y el gobierno de la transformación trabaja con humanismo, honestidad y conocimiento y ha cambiado para ponerse verdaderamente al servicio del pueblo.

Al encabezar el encuentro “Cuatro Años Transformando Tamaulipas”, el gobernador recordó que un día como hoy de 2022 inició la transformación en el estado, lo que representó un punto de inflexión en la historia y recuperó el rumbo, fortaleció sus instituciones y dejó atrás una etapa en la que era necesario reconstruir la capacidad del gobierno para responder a las necesidades de la población.

“No llegamos para impulsar cambios cosméticos, llegamos para recuperar las instituciones, para ordenar las finanzas, devolver dignidad al servicio público y demostrar que el poder puede y debe ejercerse con honestidad, conocimiento y humanismo”, expresó.

En un innovador ejercicio, en el teatro “Amalia González Caballero”, el mandatario tamaulipeco dio la palabra a cada uno de las y los integrantes de su gabinete, quienes expusieron detalladamente las acciones de sus dependencias y los proyectos y programas que son una realidad y fortalecen el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

“Elegimos este formato porque rendir cuentas no debe ser un acto distante de una sucesión de cifras, debe ser un ejercicio de transparencia, de diálogo y de reconocimiento colectivo”, expuso.

Además, se contó con la participación de Marco Antonio Cortez Salazar, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas; Pablo Eduardo Haro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Eduardo Manzur Manzur, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y del médico Simeón Gamboa Díaz, quienes reconocieron los avances de Tamaulipas durante el gobierno de Américo Villarreal.

“Tenemos historia. Tenemos identidad. Tenemos una ubicación estratégica y recuperamos el rumbo”, afirmó el gobernador antes de comprometer que su gobierno continuará bajo los principios del movimiento de transformación, con crecimiento, bienestar y humanismo.

Villarreal Anaya reivindicó los principios de los gobiernos de la transformación y del humanismo mexicano como ejes de su administración: colocar a las personas en el centro, combatir desigualdades, garantizar derechos y mantener un gobierno cercano al territorio.

“Llegamos para cambiar nuestras prioridades, para dejar atrás los privilegios, la simulación y la distancia hacia las y los ciudadanos. Por eso se gobierna de frente, escuchando la crítica, corrigiendo cuando es necesario y rindiendo cuentas con honestidad”, indicó.

El mandatario llegó a este cuarto aniversario de su gobierno después de recorrer los municipios para acompañar los informes de los ayuntamientos, escuchar a las comunidades y revisar necesidades y proyectos. La gira, dijo, confirmó que las diferencias políticas no deben convertirse en obstáculos cuando se trata de atender a la población. “Por encima de cualquier diferencia está Tamaulipas”, sintetizó.

SEGURIDAD: RECUPERAR TERRITORIO Y CONSTRUIR PAZ

En seguridad, la administración ha fortalecido la Guardia Estatal mediante profesionalización, inteligencia, infraestructura y equipamiento, además de mantener la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales.

Durante estos cuatro años se incorporaron 300 nuevas patrullas, además de vehículos blindados, tecnología y estaciones de seguridad para reforzar la vigilancia en ciudades, carreteras y regiones fronterizas.

Los resultados colocan a Tamaulipas entre las entidades con menores niveles de incidencia delictiva y reflejan una recuperación de condiciones de seguridad respecto de años anteriores. Para el gobernador, sin embargo, no existe espacio para considerar concluida la tarea.

“Sabemos que en seguridad nunca caben triunfalismos. La paz se construye todos los días y se cuida entre todas y todos”, afirmó, antes de definir uno de los principios de su estrategia: “la paz no es la meta… la paz es el camino”.

FINANZAS SANAS PARA RECUPERAR CAPACIDAD DE GOBIERNOLa recuperación institucional también pasó por las finanzas públicas. En cuatro años, Tamaulipas ha reducido su deuda en más de mil millones de pesos, sin contratar nueva deuda, y mejoró las condiciones financieras de sus créditos.

La deuda per cápita se ubicó en 4 mil 495 pesos al primer trimestre de 2026, mientras el refinanciamiento permitió alcanzar una sobretasa de 0.34 por ciento.

“Somos la primera administración estatal que reduce la deuda pública. Fortalecimos los ingresos propios, mejoramos las condiciones crediticias y ampliamos la vigilancia sobre el uso de los recursos”, señaló Villarreal Anaya.

La lógica, explicó, es que unas finanzas responsables permitan disponer de mayores recursos para salud, educación, seguridad, infraestructura y bienestar.

BIENESTAR CON RESULTADOS

Uno de los datos centrales del balance está en la reducción de la pobreza. Entre 2022 y 2025, la población tamaulipeca en situación de pobreza pasó de 26.8 a 20.2 por ciento. En términos absolutos, más de 242 mil 200 personas salieron de la pobreza, mientras la pobreza extrema disminuyó de 2.9 a 1.5 por ciento, equivalente a más de 50 mil personas que dejaron esa condición.

A ello se suman 24 mil 500 millones de pesos de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y la distribución estatal de 2.4 millones de apoyos alimentarios, que han beneficiado a 288 mil familias.

Para Villarreal, estas políticas expresan uno de los principios fundamentales del humanismo mexicano: “El bienestar no es —de ninguna manera— una dádiva… sino el ejercicio efectivo de derechos”, afirmó. “Se trata de no dejar a nadie atrás… de no dejar a nadie afuera”.

CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y OBRAS EN LOS 43 MUNICIPIOS

El desarrollo económico acompañó la recuperación social. Durante el primer trimestre de 2026, la economía tamaulipeca creció 5.2 por ciento, la segunda con mejor desempeño entre todos los estados de la República.

En cuatro años, el Gobierno del Estado reporta más de 21 mil millones de pesos destinados a obra pública en los 43 municipios, mientras 95 por ciento de los contratos han sido asignados a empresas tamaulipecas.

La cartera de inversión privada comprende 168 proyectos por 20 mil 664 millones de dólares, asociados a la generación de más de 57 mil empleos.

Carreteras, hospitales, escuelas, sistemas hidráulicos, vivienda, espacios públicos, puertos y proyectos energéticos integran una estrategia que busca aprovechar la posición logística, industrial, agropecuaria y energética del estado.

SALUD Y EL ROSTRO HUMANO DEL GOBIERNO

En salud, las inversiones acumuladas en infraestructura hospitalaria superan los 4 mil 300 millones de pesos. Entre los proyectos recientes destaca el Hospital General de Ciudad Madero, con capacidad para atender a más de 538 mil personas sin seguridad social.

Villarreal Anaya, médico de profesión, vinculó esta política con la concepción humanista de su administración: “detrás de cada cifra hay una vida; una persona que demanda atención; una familia que espera una respuesta”.

En este capítulo reconoció particularmente al Sistema DIF Tamaulipas y a su presidenta, María de Villarreal: “Quiero reconocer al DIF, la institución humana y sensible de nuestro gobierno, representada por mi esposa María, a quien siempre estaré agradecido por su entrega, su sensibilidad y su amor por las familias tamaulipecas. Gracias, María, por acompañarme en esta responsabilidad y por estar cerca de quienes más nos necesitan y a todo este maravilloso equipo que conforma el DIF”, expresó.

“POR ENCIMA DE CUALQUIER DIFERENCIA ESTÁ TAMAULIPAS”

El mensaje de unidad tuvo un peso central durante el encuentro. El gobernador Américo Villarreal llegó al cuarto aniversario después de una gira por los municipios, en la que acompañó los informes de presidentas y presidentes municipales de distintas fuerzas políticas, escuchó directamente a las comunidades y revisó proyectos y necesidades regionales.

El recorrido, señaló, confirmó que la diversidad política no tiene por qué impedir la coordinación institucional.

“Comprobamos que todas y todos servimos al mismo pueblo, las diferencias dejan de ser obstáculos y se convierten en capacidad para dialogar y resolver”, afirmó.

Y condensó su llamado en una frase: “Por encima de cualquier diferencia está Tamaulipas”.

SHEINBAUM Y UNA NUEVA ETAPA PARA TAMAULIPAS

Otro componente del mensaje político fue la relación con el Gobierno de México y particularmente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos, además, el respaldo del Gobierno de México y de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó Villarreal Anaya, quien agregó que ambos gobiernos comparten la visión del humanismo mexicano: un Estado que combate desigualdades, protege derechos y coloca primero a quienes más lo necesitan.

La coordinación federal se refleja en proyectos ferroviarios, el Corredor del Golfo, ampliaciones de cruces internacionales, tecnificación de distritos de riego, infraestructura hospitalaria, vivienda y programas sociales.

LA MIRADA PUESTA HACIA ADELANTE

El gobernador dejó claro que el cuarto aniversario no representa un punto de llegada.

Entre las acciones para los próximos años mencionó la planta potabilizadora y la Segunda Línea del Acueducto de Ciudad Victoria, el Puerto Interior y el Puente Magueyes; la siguiente etapa del Puerto del Norte; el desarrollo industrial de Altamira; la ampliación de puentes fronterizos y la carretera Golfo Norte.

También anticipó nuevas unidades de transporte público, la recuperación de la Laguna La Escondida en Reynosa, el Museo de la Tortuga Lora en La Pesca y nuevas acciones de vivienda. En 2027, además, Tamaulipas será sede de la Olimpiada Nacional en nueve disciplinas.

Villarreal reconoció que persisten problemas y llamó a su gabinete a conservar cercanía, humildad y capacidad de autocrítica.

“La transformación se debilita cuando se vuelve rutina, cuando se aleja del territorio o cuando olvida sus principios. Se fortalece cuando escucha, cuando cumple y cuando mantiene al pueblo en el centro de cada decisión”, advirtió. Y estableció la idea con la que busca abrir la siguiente etapa de su administración: “La mirada en este cuarto aniversario es hacia adelante, hacia lo que todavía falta por hacer”.

El balance de cuatro años dejó así una definición política y otra de gobierno: mantener la unidad por encima de las diferencias, aprovechar el respaldo federal y convertir los resultados alcanzados en una plataforma para acelerar lo que todavía falta por hacer en Tamaulipas.