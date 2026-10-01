EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Aun se comenta bastante sobre el pasado segundo informe de labores de la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ y la realidad es que los comentarios son positivos por parte de los miembros de la sociedad civil…Pues quienes traen intereses políticos en contra sentido de la alcaldesa claro que le siguen buscando algunos detalles negativos como hacerlo en un pajar buscando alguna aguja…Difícil de hallar…La visita del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA le dio un enorme status a la ceremonia, así como de una docena de secretarios de estado y no pocos alcaldes vecinos algunos y distantes otros más en el sentido geográfico…Demostró la joven presidenta municipal un importante punch político en la alta esfera, como de igual manera la gente de Soto la Marina le respondió de lo mejor pues el auditorio estuvo a reventar, como en sus mejores tiempos…En fin ante la presencia del ejecutivo estatal la presidenta de Soto la Marina dio cuenta del estado administrativo y de obras de la administración a su cargo y recibió palabras de reconocimiento por parte del gobernador quien en su mensaje le reconoció la labor realizada así como se comprometió a seguirla apoyando para que continúe cumpliendo sus compromisos a las familias de esta comuna…Por cierto aunque se ve y se nota la excelente relación de GLYNNIS con la plana mayor del gobierno de Tamaulipas se resalta la que conserva con el Secretario de Obras Públicas, PEDRO CEPEDA ANAYA en quien tiene un enorme aliado en temas de presupuesto y acciones en beneficio para nuestra comunidad…Creí en lo personal que ante la visita del gobernador al informe de GLYNNIS que algunos aspirantes locales a la candidatura de MORENA se habrían de apersonar para saludarlo aunque fuera en el estacionamiento del auditorio, pero la verdad es que al menos en lo personal no vi a nadie por ahí…Era una magnífica oportunidad para que se le hubieran acercado y de perdido presentarse con él, pero no aprovecharon la oportunidad…Aunque igual, a lo mejor no van a faltar los que digan que no fueron invitados al recinto…Pero en el acceso si pudieron haberlo saludado…Me acuerdo de aquel viejo tiburón de mar LEONARDO BARRIENTOS GARZA que se hacía presente con los candidatos a gobernadores o ya como gobernadores aunque no lo invitaran…Una vez en tiempos de TEMO ARELLANO que vino el entonces gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA a presidir un evento de entrega de obras, se presentó LEONARDO a quien TEMO no quería ver ni en pintura y enojado cuando vio a LEONARDO en tono de celos y de reproche le preguntó ¿Qué andas haciendo aquí si nadie te invitó? A lo que el popular gordo le contestó, “nadie me invitó, pero tampoco nadie me dijo que no viniera!”…En tiempos actuales para comentarles que XAVIER SALVADOR MOLINA como que ha entrado con el pie derecho a la Delegación del ITAVU y es que desde que entró se ha estado llevando a cabo la entrega de material para construcción a cientos de familias del municipio…No es por intrigar, pero durante los años que estuvo una licenciada del Poblado La Pesca prácticamente dicha delegación tuvo escasa actividad…Pues dicen que el ex candidato estatal y ahora Secretario General del PAN en el estado “TRUKO” VERÁSTEGUI insiste en que el ex alcalde HABIEL MEDINA se el que juegue el siguiente año para la alcaldía marsoteña…Fuentes dignas de todo crédito me dicen que el corazón de “TRUKO” está totalmente canteado hacia el lado del patriarca HABIEL y no por el lado del cachorro ex alcalde también TOÑO MEDINA…Dicen que TRUKO dice que es más fácil acordar con HABIEL que con el muchacho…La razón? Quien sabe…Igual de cierto es que en la dirigencia local de Acción Nacional a cargo de AUDELIO URBINA CONDE están esperando de manera institucional el desenlace del tema de la candidatura del próximo año por la presidencia municipal para ponerse a trabajar de manera abierta por el proyecto que los vaya a representar en el 2027…También sabemos que “TRUKO” ve con buenos ojos a la nueva dirigencia municipal azul y es que tampoco es que sea un secreto que jugaron a favor de su proyecto…Sin que esto quiera decir que no tenga “TRUKO” a HABIEL como su consentido en todos los aspectos de entre los que forman parte de la política marsoteña…Me da la impresión de que algunos aspirantes al boleto municipal de MORENA están como en etapa de invernadero…Están muy quietos quienes andaban muy inquietos hasta hace casi un mes…Sabrá DIOS…Retomando lo del segundo informe de GLYNNIS saludé a su papá JORGE JIMENEZ SALINAS apenas concluyó tan importante ceremonia y me comentó su orgullo por la labor que viene desarrollando su hija como alcaldesa de Soto la Marina y claro que tiene motivos de sobra para sentirse de esa manera y es que el trabajo de GLYNNIS está a la vista de todos…Por cierto creo que los adversarios de GLYNNIS cada día le batallan más y más para tirarle golpes que verdaderamente le bajen a sus decibeles ante la sociedad…Si un borracho se cae y nadie llega a levantarlo también se lo quieren adjudicar a ella…Si una mujer no les paga la tanda a sus compañeras, también es culpa de GLYNNIS por no meterla a la cárcel…En fin le están batallando para pegarle a la joven presidenta municipal quien a cada calumnia les responde con la puesta en marcha o la inauguración de alguna obra…Al ser GLYNNIS objeto de tanta calumnia desde el primer día de su gobierno, hagan de cuenta que la han inmunizado ya de tanto lodo…En otro orden de ideas me dio gusto saludar a mi hermano APOLONIO VERDIN SANCHEZ ya más repuesto de la ola de males que le han estado aquejando…Lo saludé y lo pude ver con buen ánimo y un excelente semblante…Gracias a DIOS y es que la verdad de las cosas es que es todo un gran tipo de esos que le vienen bien a la sociedad…Pues ahora si ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ ya es con todas las de la ley el nuevo dirigente municipal de la CNC ya que en días pasados se le tomó la protesta en ciudad Victoria por parte de la dirigente nacional junto a GENERO VELEZ como su secretario general y al médico ANTONIO ESTRADA como secretario de acción política…Se les reconoce a ÁNGEL y a su equipo los deseos y las ganas de trabajar a favor de la gente del campo marsoteño y de igual manera se tiene que puntualizar que van a trabajar más con deseos que con lana pues el tema del presupuesto en la CNC desde hace varios años es tema muerto…De esta manera es como ya arma ANGEL su equipo de trabajo como líder de la CNC municipal…Pues la convocatoria para nombrar a los Coordinadores Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en los municipios de Tamaulipas por parte de MORENA se sigue posponiendo y a como van las cosas no les sorprenda que este asunto se venga resolviendo hasta finales de año…Salió apenas la convocatoria para el registro de aspirantes a Coordinadores Federales, que serán los candidatos a las diputaciones federales, por parte del partido en el poder…Así que se alarga la agonía para los que están pensando en las candidaturas a las alcaldías por parte del partido guinda…Todos los gobernadores en su momento han influido para colocar a los suyos sobre todo cuando están a mitad de sus sexenios respectivos y con todo el poder que esto les genera…Lo más seguro es que el actual jefe del ejecutivo estatal AMERICO VILLARREAL ANAYA no será la excepción y se va a convertir en el fiel de la balanza en los 43 municipios de nuestro estado…El Dr. EDDY IZAGUIRRE TREVIÑO fungirá un periodo más como Director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, Campus Victoria, tras obtener un triunfo arrollador y contundente en el proceso interno electoral que se desarrolló en días pasados en la propia institución de nivel superior…Pero la reelección del Dr. EDDY IZAGUIRRE no fue producto de la suerte ni obra de la casualidad…Bajo su primera gestión la facultad a su cargo recibió múltiples mejoras en infraestructura como en el tema académico lo que generó que la institución se haya posicionado en gran manera ante la comunidad tamaulipeca y todo este trabajo se vio reflejado en la copiosa votación que recibió por parte de la comunidad estudiantil…Sin la menor de las dudas que con la reelección del Dr. EDDY a la Facultad de Derecho de la UAT Victoria le esperan todavía mas tiempos de avance y desarrollo en todos los sentidos…El Dr. EDDY IZAGUIRRE obtuvo un total de 1 mil 622 votos ante solamente 531 de KENIA GARZA REYES…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…