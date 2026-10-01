Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

En Morena manda la encuesta

El mensaje también alcanza a Tamaulipas

El puntero por Victoria es Hugo

El mensaje enviado desde la dirigencia nacional de Morena fue claro: la encuesta continúa siendo el instrumento central para definir sus coordinaciones y medir a quienes aspiran a representar al movimiento. Durante la exposición pública del proceso utilizado en las entidades que renovarán gubernatura en 2027, la dirigencia nacional explicó paso a paso el procedimiento: revisión de registros, selección de perfiles, levantamientos en vivienda, encuesta oficial de Morena y ejercicios espejo realizado por empresas demoscópicas.

La dirigencia defendió el método y explicó que los resultados son presentados a los participantes, quienes además pueden solicitar reuniones técnicas para conocer con mayor profundidad la metodología y los resultados obtenidos. Uno de los puntos centrales fue la ratificación de que la encuesta oficial de Morena, es la que rige el procedimiento interno. Las encuestas espejo funcionan como instrumentos independientes de contraste y, según lo expuesto durante la conferencia, en los ejercicios presentados existió coincidencia entre las mediciones externas y la encuesta partidista.

Pero hubo otra precisión que resulta relevante para entender cómo Morena pretende evaluar a sus aspirantes: la encuesta no mide solamente quién es más conocido o quién aparece primero en popularidad. Durante la conferencia se explicó que el instrumento considera diferentes variables y atributos de cada perfil. Entre los elementos mencionados estuvieron el nivel de conocimiento, las habilidades y capacidades que la población reconoce en los aspirantes, su cercanía con la gente, el conocimiento de los problemas de la población, la afinidad con el movimiento y variables relacionadas con las preferencias e intención de voto.

Los representantes de las encuestadoras señalaron además que no existe una sola pregunta que determine automáticamente al ganador. Los porcentajes obtenidos en los distintos atributos forman parte de una evaluación integral y posteriormente se aplican las ponderaciones que Morena ha establecido para cada variable. La dirigencia fue particularmente clara al explicar la filosofía detrás del método: no se busca solamente al perfil más popular. Una persona puede tener un elevado reconocimiento público y, sin embargo, presentar resultados diferentes en cercanía, atributos, afinidad o las demás variables consideradas por el movimiento.

De acuerdo con lo expuesto, los levantamientos se realizan mediante muestras probabilísticas y entrevistas directamente en vivienda. Las empresas participantes hablaron de ejercicios de aproximadamente 1,500 entrevistas, cobertura urbana y rural, dispositivos electrónicos, geolocalización, audios, supervisión y procedimientos específicos para sustituir secciones cuando existen problemas de seguridad o accesibilidad. Aunque esta exposición correspondió a los procesos estatales rumbo a 2027 y no constituye por sí misma una definición específica sobre las futuras candidaturas de Tamaulipas, sí deja una referencia política relevante para la militancia y para quienes buscan participar en los próximos procesos internos en la entidad: Morena está ratificando públicamente a la encuesta como pieza fundamental de su método de definición.

Para Tamaulipas, donde conforme avance el calendario electoral crecerá la discusión sobre distintos perfiles y aspiraciones, el mensaje nacional coloca la atención en algo más complejo que aparecer bien colocado en una encuesta de popularidad: conocimiento, posicionamiento, atributos, cercanía con la población, identificación con el movimiento y capacidad de generar preferencias forman parte de la ecuación que Morena dice considerar. Por eso, mientras comienzan a moverse nombres, proyectos y grupos políticos en Tamaulipas, queda planteada una pregunta que seguramente acompañará las próximas definiciones: Si Morena sostiene públicamente que la encuesta manda, ¿se mantendrá ese mismo criterio cuando llegue la hora de decidir en Tamaulipas? Por ahora, la señal enviada desde la dirigencia nacional es clara respecto al procedimiento que defiende: las aspiraciones se someten a medición y la encuesta ocupa el centro de la decisión interna.

Lo anterior fue expuesto este martes 29 de septiembre en la Ciudad de México, en conferencia de prensa de la dirigencia nacional de Morena sobre los procesos internos y la metodología de encuestas rumbo a 2027.

NOTAS CORTAS

1.- Ojo con Román Bock. Mientras algunos ya andan demasiado preocupados por aparecer en la foto rumbo al 2027, el líder migrante sigue moviéndose entre la Ciudad de México y Tamaulipas, pero sin soltar el Distrito 05. Bock trae agenda nacional, trabajo territorial y cada vez más presencia en Victoria y los municipios del distrito. ¿Será que mientras unos hacen ruido, Bock está haciendo camino? Por lo pronto, no lo pierdan de vista, aunque podría ir por otro distrito electoral.

2.- Y no se hagan bolas, en Ciudad Victoria ya nada más quedan tres finalistas por la candidatura a la alcaldía por Morena y cada uno de los finalistas tiene el respaldo de la ciudadanía. Uno de ellos es el actual secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva y va arriba en las preferencias electorales de acuerdo a la última encuesta de GobernArte, por lo que no lo pierda de vista y es cincho que va en la boleta en este 2027.

3.- Y hablando de Morena precisamente, este instituto político presentará como candidatos a sus mejores perfiles, dicen que para El Mante la mejor opción para la diputación federal por el distrito 06, es el actual regidor (gestor incansable) Omar Salomón Vargas. Si recordamos muy bien, él es uno de los fundadores de la 4T en el municipio y desde su posición como concejal realiza gestiones directas con los altos mandos del gobierno federal para proyectos de infraestructura en la región, tales como plantas de tratamiento de aguas y la reclasificación de tarifas eléctricas para el municipio. Cosa que ya dio frutos y apoyando a la economía familiar de las y los Mantenses. Omar es garantía de triunfo y por ahí es.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco