Tamaulipas consolida estabilidad laboral con 693 mil empleos formales registrados ante el IMSS

-El Gobierno de Tamaulipas fortalece las condiciones para preservar el empleo y generar oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2026.- Tamaulipas mantiene una evolución favorable en materia de empleo y avanza en la recuperación de los puestos laborales que se vieron afectados al inicio del año, particularmente en la zona fronteriza, donde la industria maquiladora de exportación registró una disminución en su actividad.

Bajo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, la entidad fortalece las condiciones para preservar el empleo y generar oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que actualmente se contabilizan 693 mil personas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que refleja el momento de estabilidad que atraviesa el mercado laboral estatal y la capacidad de recuperación que ha mostrado Tamaulipas durante los últimos meses.

Señaló que uno de los principales indicadores de esta recuperación se observa en la frontera tamaulipeca, donde paulatinamente se han compensado las bajas registradas al comenzar el año, principalmente en el sector de la industria maquiladora de exportación, actividad que representa una fuente importante de empleos formales y dinamismo económico para diversos municipios.

La recuperación gradual de estos puestos de trabajo permite fortalecer el panorama laboral de la entidad y confirma la importancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades, empresas y trabajadores para atender los retos que enfrenta el mercado laboral.

El registro de alrededor de 693 mil trabajadores ante el IMSS también representa un referente de la presencia del empleo formal en Tamaulipas, al tratarse de puestos que cuentan con acceso a prestaciones de seguridad social y forman parte de una dinámica laboral que busca generar mayor certidumbre para las familias.

Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se mantiene el seguimiento permanente de los indicadores de empleo y de las condiciones que prevalecen en las distintas regiones del estado, con especial atención en aquellos sectores que tienen una participación relevante en la generación de fuentes de trabajo.

El comportamiento registrado en los últimos meses abre condiciones favorables para continuar fortaleciendo la vinculación laboral, impulsar la incorporación de más personas al empleo formal y acompañar a las empresas en la consolidación de sus plantillas laborales, particularmente en sectores estratégicos para la economía tamaulipeca.

Con estas acciones, Tamaulipas avanza en la construcción de un mercado laboral con mayor estabilidad, oportunidades de crecimiento y mejores condiciones para quienes forman parte de la fuerza productiva del estado, en concordancia con las políticas del gobierno humanista y de la transformación impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.