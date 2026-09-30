Supervisan unidades de producción de ostión en Las Higuerillas, municipio de Matamoros

-Estas acciones tienen como objetivo de verificar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad y brindar acompañamiento técnico a las organizaciones pesqueras

Matamoros, Tamaulipas.- Con el compromiso de brindar acompañamiento técnico al sector pesquero, personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, encabezada por Jorge de Jesús Montangner Mendoza, realizó visitas de seguimiento a unidades de producción de ostión ubicadas en Las Higuerillas, municipio de Matamoros, y en Barra del Tordo, municipio de Aldama.

Estas acciones tienen como objetivo de verificar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad y brindar acompañamiento técnico a las organizaciones pesqueras.

Durante los recorridos se supervisó el desarrollo de los organismos, las condiciones de las artes y sistemas de cultivo, así como diversos aspectos relacionados con la calidad del agua, elementos fundamentales para favorecer el crecimiento y aprovechamiento de los ostiones.

Asimismo, se observó un adecuado desarrollo de los organismos, registrándose unidades de producción cuyos ostiones se encuentran próximos a alcanzar las condiciones necesarias para su comercialización, lo que representa una perspectiva favorable para los productores y sus familias.

Durante las visitas, el personal técnico de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura brindó recomendaciones y orientación a los productores con el propósito de fortalecer las prácticas de manejo y mantenimiento de los cultivos, así como contribuir a mejorar su productividad y dar continuidad a los procesos de producción.

Estas acciones forman parte del acompañamiento que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, para fortalecer las actividades productivas vinculadas al sector pesquero y acuícola.

Con este tipo de recorridos y seguimiento en campo, se busca mantener una atención cercana a las organizaciones pesqueras, conocer de primera mano sus necesidades y contribuir, mediante la asistencia técnica, al aprovechamiento responsable de los recursos y al fortalecimiento de la actividad ostrícola en Tamaulipas.