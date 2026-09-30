Respaldan madres y padres de familia la regulación de celulares en escuelas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2026.- En lugar de criticar, las madres y los padres de familia apoyan la decisión de restringir el uso de celulares en escuelas públicas en el nivel de educación básica, afirmó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Hay un aplauso y hay un agradecimiento de la medida. Creo que socialmente ya venía la narrativa apoyando la idea de que ha sido muy perjudicial, muy dañino en las escuelas el uso del celular por la falta de atención. Entonces, en general, no hemos tenido ningún reclamo, sino al contrario: qué bueno que lo hacen para que nosotros podamos regular el uso”, expresó.

Señaló que, en la actualidad, de acuerdo con las estadísticas oficiales, las niñas, los niños y los jóvenes en México usan el celular en promedio unas ocho horas diarias, siendo un periodo muy largo durante el día y con serias afectaciones a su salud.

Indicó que este miércoles, en Ciudad Victoria, se efectuará el Foro Estatal: “La vida frente a la pantalla, el impacto de las redes sociales en la infancia, adolescencia y juventud mexicana”, en el que participarán autoridades, personal administrativo, jefes de sector, supervisores, directores, docentes y quienes integran la comunidad educativa, además de especialistas en estos temas. En este espacio se analizarán las disposiciones y mecanismos de implementación de la regulación en los planteles educativos.

Descartó que la restricción de dispositivos móviles genere una brecha digital entre las y los estudiantes de escuelas públicas y los de instituciones privadas, y aseguró que el Gobierno de Tamaulipas está trabajando para que todos los planteles educativos tengan conectividad a internet para usar la tecnología como herramienta educativa.

“Mañana lo vamos a anunciar, el jueves, en el informe del gobernador. Ya conectaremos a todas las escuelas al cien por ciento. Ahorita vamos al 100 por ciento en las zonas rurales y al 93 por ciento en las zonas urbanas. Pareciera una contradicción, pero lo que queremos es tener conectividad, tener un uso didáctico y regulado para que no haya brecha digital”, enfatizó.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, respalda todas las acciones encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, para hacer de la educación la herramienta más importante de la transformación social que vive Tamaulipas y México.