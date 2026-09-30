Respalda Gobierno de Tamaulipas a productores citrícolas de la región centro

-Mediante la entrega de fertilizante granulado, en beneficio de 735 productores de los municipios de Güémez, Hidalgo y Padilla

Padilla, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2026,. El Gobierno de Tamaulipas continúa fortaleciendo la actividad citrícola y respaldando a los productores del campo mediante la entrega de insumos que contribuyen a mejorar la producción agrícola en la entidad.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, por conducto de la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, encabezada por Eliseo Camacho Nieto, se realizó la entrega de 232 toneladas de fertilizante granulado, equivalentes a 9 mil 280 sacos, en beneficio de 735 productores de cítricos del sector social de los municipios de Güémez, Hidalgo y Padilla.

En el marco del evento de arranque dijo que estos apoyos forman parte del programa S107 Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026, Componente I: Apoyos con insumos y material vegetativo para la producción primaria agrícola, Concepto: Insumos directos (Fertilizante).

Durante la entrega, se destacó que este tipo de acciones tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento de las unidades de producción, facilitar el acceso de los agricultores a insumos necesarios para sus cultivos y respaldar la actividad citrícola, una de las actividades agrícolas de relevancia para esta región de Tamaulipas.

Por su parte, el presidente municipal de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, agradeció el respaldo que el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, brindan a los productores de la región citrícola y destacó la importancia de contar con este tipo de apoyos para quienes trabajan en el campo

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones y programas dirigidos al sector agrícola, en coordinación con los municipios y los productores, para contribuir al desarrollo productivo y económico de las comunidades rurales de Tamaulipas.

El evento también contó con la presencia de Yazmín Contreras Zapata, directora de Extensionismo Agrícola; Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; Cristóbal García Guerrero, jefe de Oficina Fiscal en Padilla; José Ángel Landeros Esquivel, coordinador jurisdiccional de la COEPRIS; Juan Carlos Castillo del Valle, delegado de Bienestar Social en Padilla; además de la asistencia de productores beneficiados con el fertilizante.