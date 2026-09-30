Protección Civil Tamaulipas mantiene vigilancia ante periodo de lluvias y el ingreso del primer frente frío de la temporada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 30 de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, encabezada por Luis Gerardo González de la Fuente, mantiene vigilancia permanente ante el periodo de mayor actividad de lluvias que se prevé para Tamaulipas a partir de este jueves 1 y hasta el 8 de octubre, derivado de la interacción de humedad tropical con el frente frío No. 1 de la temporada.

De acuerdo con el pronóstico, durante los primeros días, del 1 al 4 de octubre, las condiciones de mayor interés se concentrarán principalmente en la Zona Norte, Zona Centro y la región Cañera, donde podrían registrarse acumulados de lluvia de hasta 150 milímetros en algunas regiones.

Posteriormente, del 4 al 8 de octubre, el mayor potencial de precipitaciones se concentraría en la Zona Centro, región Cañera y Zona Sur, manteniéndose la posibilidad de acumulados de hasta 150 milímetros en algunas regiones.

Ante este escenario, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló la importancia de mantener una vigilancia permanente sobre las zonas susceptibles a inundaciones, así como sobre ríos, arroyos y cuerpos de agua, debido a que las lluvias podrían generar incrementos en sus niveles y caudales.

Inicio de la temporada de frentes fríos

Asimismo, se prevé que el frente frío No. 1 de la temporada cruce por territorio tamaulipeco entre el 3 y 5 de octubre.

Su ingreso podría no presentarse de manera marcada; sin embargo, el sistema continuará favoreciendo condiciones de inestabilidad y mantendrá la actividad de lluvias en diferentes regiones del estado.

De manera asociada, se contempla la posibilidad de un evento de “Norte” ligero a moderado, así como un ligero descenso en las temperaturas.

Las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 18 y 22 grados Celsius, mientras que las máximas se mantendrían por debajo de los 30 grados Celsius en buena parte del territorio estatal.

Se fortalece la prevención y el monitoreo

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene comunicación y coordinación con las autoridades municipales y las instituciones que integran el Sistema Estatal de Protección Civil, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier situación de emergencia.

El titular Luis Gerardo González de la Fuente hizo un llamado a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, especialmente quienes habitan en zonas bajas, cercanas a ríos y arroyos o identificadas como susceptibles a inundaciones.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

* Mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y comunicados oficiales.

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, tanto a pie como en vehículo.

* No intentar atravesar corrientes de agua, aunque aparentemente sean de poca profundidad.

* Extremar precauciones al conducir sobre pavimento mojado y reducir la velocidad.

* Mantener libres de basura las alcantarillas, desagües y patios para facilitar el escurrimiento del agua.

* En caso de vivir en zonas bajas o susceptibles a inundaciones, permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades.

* Ante la presencia de viento fuerte, asegurar objetos que puedan ser desplazados.

* Evitar permanecer debajo de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que pudieran representar un riesgo.

* En caso de emergencia, comunicarse al 911.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas continuará con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio relevante en el pronóstico.