POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< En marcha la ruleta política de Morena

Octubre empieza con intensidad política en Tamaulipas, por una parte, el conversatorio del gobernador, Américo Villarreal Anaya, por su cuarto año de administración, y por otro lado, Morena abre su ventanilla de registros para quienes aspiren a ser coordinadores de los Distritos Federales en defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, lo cual no es otra cosa que alcanzar en automático las candidaturas a diputado federal en los 8 distritos que tiene la entidad. Ambos acontecimientos tienen lugar este jueves día 1º del nuevo mes.

Constitucionalmente los Informes de Gobierno para Tamaulipas tienen como fecha el mes de marzo, de ahí que se considere un ejercicio de diálogo o informe semestral, pero con formato de conversatorio, lo cual quiere decir la participación de su gabinete, empresarios, cámaras y medios de comunicación al coincidir con su 4º año al frente del Poder ejecutivo.

Muchos no entendemos cual fue el propósito del entonces gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, de mover los Informes de Gobierno en el mes de marzo, y su sucesor, no ha querido desgastarse en una nueva modificación, a final de cuentas él rinde, cuando los tiempos naturales le indican y cumple con el protocolo de entrega al H. Congreso local, cuando lo indica la Constitución, y todos contentos.

El Informe del gobernador, del estado que usted quiera, es el evento más importante del año, sólo superado cada seis años por la toma de posesión de quien asuma la titularidad del Poder Ejecutivo. Implica la movilización de todas las fuerzas vivas de la entidad al evento de rendición de cuentas, y la presencia de todos aquellos que tiene un desempeño importante en el estado, empresarios, profesionistas, quienes ostentan una dignidad constitucional, alcaldes, diputados, etc.

En cuanto a la actividad política, todo indica que esta vez la van a suministrar de manera dosificada, y no en cascada. Salen los primero 8 afortunados de la ruleta política de Morena, no así de otros partidos.

Por cierto, en los tiempos hegemónicos del priismo, los institutos políticos de oposición, se quedaban al final en destapes, porque de las figuras con peso real que no hubieran sido favorecidas por el partido en el poder, de ahí elegían a sus candidatos, claro no todos aceptaban, pero era una buena opción. ¿Será que volveremos a ver algo similar? Claro ahora con los opositores de Morena.

En fin, el tema es que, a 8 meses de las elecciones, es mucho tiempo, esperemos que no se convierta en desgaste, porque la anticipación da oportunidad para que les encuentren “el lado flaco” o el talón de Aquiles a los “destapados”. Pero a lo mejor vienen de un monasterio o un convento y nadie tiene cola que le pisen. Veremos y diremos, como serán estos tiempos de la Trasformación.

AVA INAUGURA LA EXPOSICIÓN “LA GRAN FUERZA DE MÉXICO”. – Durante cuatro semanas el público asistente tendrá oportunidad de conocer de manera presencial y de cerca, las capacidades, virtudes y todo lo que constituye nuestras Fuerzas Armadas. Podrán percatarse de sus recursos que ofrecen condiciones de seguridad, en este caso particular a Tamaulipas y al país.

La Exposición Militar la Gran Fuerza de México, se encuentra instalada en el Recinto Ferial de Tampico, y allá acudió el gobernador Américo Villarreal Anaya para inaugurarla, y en ese marco, hizo un reconocimiento a la contribución que han tenido las Fuerzas Armadas para lograr un avance significativo en las condiciones de seguridad de Tamaulipas.

En esa ocasión, el general Rubén Darío Díaz Esparza, comandante interino de la Cuarta Región Militar, agradeció al gobernador de Tamaulipas, así como a los presidentes municipales de Tampico, Madero y Altamira, por su decidido impulso y los apoyos brindados para mostrar a todas las familias, niños, niñas y jóvenes de Tamaulipas una de las exposiciones más representativas del país: La Exposición Militar La Gran Fuerza de México.

DIF VICTORIA ACERCA CAPACITACIÓN A FAMILIA. – Las oportunidades de formarse dentro de un oficio, son una manera de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias victorenses, de ahí que el Sistema DIF Victoria firmó un convenio de colaboración con los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 76 y 93, instituciones que impartirán cursos al personal de los CEDIF y a la población abierta que lo solicite.

El alcalde Eduardo Gattás Báez avaló con su firma este acuerdo, suscrito por la señora Lucy Rodríguez de Gattás y acompañado por los directores de uno y otro plantel, María H. Santana Ramos y Néstor Tuexi Villarreal.

En esa ocasión, la presidenta del Sistema DIF Victoria, agradeció a los directores de los CECATIs, su confianza para hacer equipo y generar nuevas oportunidades de formación para las familias de la Capital del Estado.

A través de este convenio, el personal del DIF tendrá acceso a la capacitación que imparten los CECATI´s en sus especialidades, beneficio que se hará extensivo a las familias de las personas que son atendidas en el sistema de Desarrollo Integral de las Familias.