Participan estudiantes de la Secundaria Federalizada No. 1 en Ciudad Victoria, en jornada de sensibilización y reforestación

-Este tipo de actividades procuran concientizar e involucrar a las nuevas generaciones en acciones de reforestación y cuidado del medio ambiente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Acercar a las nuevas generaciones herramientas para cuidar su entorno y convertirlas en participantes activas de la protección de los recursos naturales fue el propósito de la jornada ambiental realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) en la Escuela Secundaria Federalizada No. 1 “Dr. Norberto Treviño Zapata”, donde 75 estudiantes participaron en actividades de sensibilización y reforestación.

La acción forma parte de los compromisos derivados de la Agenda para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Tamaulipas, vinculada con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para escuchar las opiniones y propuestas de este sector de la población sobre temas que inciden directamente en su vida cotidiana, entre ellos el cuidado del medio ambiente y los animales.

En este marco, y como parte del compromiso del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, de fortalecer la educación ambiental desde las escuelas, personal del Departamento de Educación Ambiental impartió una plática de concientización previa a la reforestación.

El Director de Políticas para el Cambio Climático, Mario Arizpe Martínez, destacó la importancia de llevar estos conocimientos más allá del aula y generar experiencias que permitan a las juventudes comprender que sus decisiones cotidianas también tienen un impacto en el entorno.

La jornada continuó con la donación y plantación de árboles de especies nativas dentro de las instalaciones escolares, actividad en la que participó el director de la institución, Hermelando Cervantes Ruiz, junto con 75 alumnas y alumnos de distintos grados.

Con este tipo de encuentros, la SEDUMA busca sembrar conciencia e involucrar a las nuevas generaciones en acciones concretas, lo que permite que el conocimiento adquirido en la escuela llegue también a los hogares y contribuya, poco a poco, a construir comunidades más responsables con su entorno.

Estas acciones se suman a la política ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, que impulsa la educación como una herramienta para fortalecer la cultura de respeto a la naturaleza, la participación social y la sustentabilidad, colocando a niñas, niños y jóvenes como parte esencial de la construcción de un Tamaulipas con mayor bienestar y equilibrio ambiental.